Santiago. Están en progresivo deterioro las plazoletas que se levantaron en el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración para resaltar las tradiciones de Santiago y que se convirtieron en atractivo para el deleite de nativos y visitantes.



Quince años después de su última intervención, el deterioro es notorio y toda esa recreación de personajes de la historia de esta ciudad se pierde a la vista de los llamados a cuidarlas. Además, la jardinería está descuidada y toda la grama se ha secado por la falta de mantenimiento. Las cámaras de seguridad, bombillas, muros también han sufrido los embates del descuido. Sobre la parte interior del monumento, recientemente el historiador Edwin Espinal denunció que un cuadro del pintor Vella Zanetti se está dañando debido a la humedad. Espinal entiende que también se requiere de la intervención de este espacio interno. En las plazoletas hay letras destruidas, lechones a los que les han llevado los cuernos, figuras con partes mutiladas, el coche y a otras imágenes de figuras emblemáticas como don Julio Alberto Hernández, Ercilia Pepín y Tomás Morel, les falta la placa.



Descuidado



Otro ejemplo de este descuido y que en algunos casos obedecen a vandalismo, es que a la estatura con la imagen de Yoryi Morel le falta el brazo izquierdo. Mientras, en el lugar donde está el poeta Manuel del Cabral sentado leyendo un periódico, los parroquianos dejan botellas de cerveza y otros desperdicios. El deterioro del monumento, símbolo de identidad de la Ciudad Corazón, no se limita a las recreaciones que están en su área, sino que se extiende hasta los jardines del Gran Teatro del Cibao, ubicado justo al frente, donde antes la gente hacía caminatas diarias y se daban otras actividades culturales.



El día cinco de diciembre del pasado año, el ministro de Turismo, David Collado, informó que de los 250 millones de pesos que serán destinados para promover el turismo en Santiago, una parte servirá para el remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración e intervención de varios espacios del centro histórico. Aunque ya se ha hecho la promoción, incluso fuera del país, sobre las bondades de Santiago de los Caballeros, lo cierto es que todo este remozamiento que fue anunciado y que amerita la ciudad, aún no inicia.



Falta de mantenimiento se hace evidente



El monumento fue restaurado por la Secretaría de Estado de Cultura, bajo la administración de José Rafael Lantigua, con una inversión superior a los RD$100 millones y fue inaugurada por el entonces presidente Leonel Fernández en agosto del 2007, en un acto que contó con la bendición del fenecido rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado. En el entorno del restaurado monumento se levantaron las plazoletas del equipo de las Águilas Cibaeñas, del periódico La Información y otras las tradiciones de Santiago, como las marchantas, el coche, personajes ilustres y otros. Todos están deteriorados y algunos han sido vandalizados y necesitan ser restaurados. La grama de todo el entorno se hizo tierra, no existe, lo que le da un aspecto arruinado a toda el área.