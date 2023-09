Tras varias horas, las partes no se pusieron de acuerdo para detener trabajos de la obra afecta el cauce del río Masacre

Las autoridades dominicanas y haitianas no lograron ponerse de acuerdo ante el impasse provocado por la construcción de un canal de riego que desvía el cauce del río Masacre.



Durante la reunión, que se prolongó por varias horas en el parque Codevi, se acordó mantener el acercamiento para buscar una salida entre ambas naciones a la disputa que ha provocado que la contraparte dominicana, como respuesta a la acción haitiana, decidiera cerrar la frontera.



La parte dominicana planteó la necesidad de respetar el acuerdo entre ambas naciones, para poder tratar el tema de la construcción del canal.



El alcalde de Juana Méndez, Luma Demetrius, quien se hizo acompañar del gobernador Moise Chales Pierre y vicegobernador de la parte nordeste de Haití, dijo que la parte dominicana objeta que el canal de riego sea construido sin las condiciones técnicas.



“Hemos debatido todo lo concerniente al canal y al cierre de la puerta fronteriza y hasta el momento no ha salido nada”, expresó el alcalde de Juana Méndez.



Recordó que la frontera es un paso entre haitianos y dominicanos, donde ambas partes se benefician y cuando hay cierre, se producen problemas entre ambas naciones.



“La intención de tener un canal de riego, para mí es legal, pero, según lo que se dijo en la reunión, es que todavía falta tecnicidad para que sea un canal”, expresó Demetrius.



Esa medida genera pérdidas millonarias al comercio y causa escasez de productos agrícolas del lado haitiano.



Decenas de camiones cargados de huevos, cemento, pollos y productos agrícolas llevan dos días varados.

El cónsul dominicano en Juana Méndez Haití, Margarito de León Castillo, encabeza una comisión diplomática militar, dijo que continuarán con las labores diplomáticas disuasivas, para lograr el entendimiento entre las dos naciones.



El diplomático estableció que no se trata de una acción militar para intimidar, tampoco es función del consulado, sino que se creó una labor por parte del pueblo haitiano contrario a la ley y eso ha traído que se produzca este diálogo internacional.



Sostuvo que el presidente Luis Abinader decidió que el pueblo haitiano debe interrumpir las labores del canal, debido a que es levantado al margen de las autoridades y de la ley.



“Hay una mesa de diálogo entre ambas naciones que fue interrumpida por la muerte del presidente Jovenel Moisés, la cual no se ha continuado para que las relaciones fluyan en entre Haití y Dominicana”, indicó de León Castillo.



La comisión de República Dominicana estuvo integrada también por el general de brigada Paíno Perdomo Sánchez, de la Cuarta Brigada de Infantería en Mao; coronel Domingo Cruz Sosa, comandante del décimo batallón y sus homólogos de Ford Libert y Juana Méndez, para tratar de llegar a un acuerdo sobre el conflicto que esto ha desatado entre poblaciones de ambas naciones.



Juan Pichardo, dueño de una finca se cien tareas sembradas arroz, dijo que con el desvío del canal, al menos 10 mil tareas se verán afectadas.. “Este río cuando hay sequía, se puede pasar con zapatos blancos hasta las fincas de nosotros”, expresó Pichardo, quien además labora para la Dirección General de Desarrollo Fronterizo.



Desde la mañana del jueves un convoy militar acompañado de equipos pesados se presentó a la comunidad Los Veteranos del distrito municipal La Vigía donde se encuentran dos diques del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.



El desvío se produjo en el denominado canal cero.

Comisión de funcionarios haitianos se reúne con equipo dominicano. Camioneros esperan la orden de abrir el mercado.

Refuerzan con equipos militares en frontera

En la entrada de La Vigía permanece apostado un tanque de guerra, debido a que en esta zona también trabajan en la construcción del muro fronterizo con Haití.



Mientras que un convoy brindó el acompañamiento a los conductores de tres palas mecánicas y una excavadora que buscaban trabajar en el cierre de la parte afectada.



La falta de un acuerdo impidió que los equipos penetraran a territorio haitiano.