Santiago. Los problemas de conectividad han dificultado el avance del censo en Santiago, al punto de que a la fecha, solo el 73 por ciento de la población ha sido empadronado.



La gobernadora Rosa Santos confirmó los inconvenientes y dijo que se debe a que de las dos empresas telefónicas, una funciona y otra no, lo que ha llevado a hacer cambios de chip en los aparatos para irlos ajustando. La mayoría de las familias que se quejan de no haber sido censadas, residen en proyectos de edificios de apartamentos de comunidades como Gurabo, Tigaiga y Villa Olímpica.



En algunos casos fueron colocados los sellos de censados, a pesar de que los propietarios no se encontraban en sus hogares. “Nosotros hemos recibido esas quejas y las hemos comunicado a los organizadores, tanto al director regional como el municipal, ya que el censo está dividido por cuadrantes”, apuntó la representante del Poder Ejecutivo.



Santos informó que se están tomando las medidas con la depuración de los equipos que estaban trabajando, para llevar algo más concreto de sectores que están debidamente identificados. Dijo que en los lugares cerrados, es donde mayores problemas se han presentado, con la limitante de que primero deben conversar con los directivos de las juntas de vecinos.



“Se está haciendo un reajuste para retomar los lugares donde no se ha hecho el trabajo, previamente a un contacto con los comunitarios, para que permitan el acceso de los grupos, que es en los lugares donde mayores problemas hemos tenido”, indicó la gobernadora Rosa Santos, al ser preguntada sobre tema.



Valoró el apoyo que brindaron los alcaldes de los municipios controlados por el Partido Revolucionario Moderno, así como de algunas entidades entre las que citó la Coraasan y Edenorte. Santos no dio fecha de hasta cuándo será extendido el plazo para terminar de censar a las familias que aún falta empadronar.



Sin embargo, aseguró que el trabajo se hará hasta que sean censados todos los que faltan, por lo que pidio paciencia a los afectados.