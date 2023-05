Santiago. La Asociación para el Desarrollo Incorporada teme que si continuara la sequía que está causando la baja estrepitosa de las presas, en algo más de un mes, Santiago y Moca se verían afectados al quedar desconectadas con el embalse de Bao.



La alarma surge a raíz de los datos mostrados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) que establece que el nivel de la presa de Tavera sigue bajando, al pasar de la cota 314.12 el 3 de mayo a la 313.57 al 10 de mayo.



Saúl Abreu, director ejecutivo de la Apedi, dijo que a ese paso en un poco más de un mes se estaría desconectando con el embalse de Bao, dejaría de alimentar la fuente del acueducto Cibao Central, que seguiría operando pero con una menor calidad de agua y mayores costos de potabilización y operación.



Se agudiza crisis en Moca y Santiago



La situación afectará la producción agrícola de la parte baja de la cuenca Yaque del Norte y afectará el abastecimiento de agua potable en Santiago, Moca y otras ciudades de la zona del Cibao.



“Ahorrar agua es imperativo, así como buscar soluciones a largo plazo que permitan una mayor eficiencia en el uso del agua y mayor capacidad de almacenamiento”, expresa Abreu.



Dijo que los embalses Tavera-Bao están unidos por un canal que pasa agua de uno a otro.



“Tavera- Bao que es donde está la cota Cibao central que representa el 70 por ciento del agua potable que se le da a Santiago y también se le da agua Moca. El canal que une a los embalses está aún nivel determinado que es la cota 311.00 metros sobre el nivel del mar. En caso de llegar ahí, ya no opera”, explica el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo. La capacidad máxima es de 327.50 metros sobre el nivel del mar.



Dijo que si no comenzara a llover, la población empezaría a enfrentar crisis y a recibir poca agua y de calidad muy baja.



Derroche de agua



A pesar de la preocupación, algunas de las medidas anunciadas por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), no están siendo acatadas por la población.



Por ejemplo, los lavaderos legales y clandestinos siguen funcionando con toda normalidad.



La Coraasan expresa que desde el año 2019, no se había registrado una disminución de esa magnitud en el embalse. El organismo acuífero dijo que las lluvias que se registraron en Semana Santa no subieron los caudales.

Otros embalses se ven afectados por falta lluvia

La presa de Monción, con nivel máximo de 280.00 metros sobre el nivel del mar se encuentra en la actualidad en 234.68; la de Rincón de 122.00 está en 114.57 y la de Hatillo de 86.50 se sitúa en 53.7.



En Santiago el déficit que presenta la Coraasan es de 34 millones de galones diarios, lo que representa el 20 por ciento de la producción.