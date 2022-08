Santiago. Contar con una presa en su entorno no les ha garantizado a las familias que habitan las comunidades del distrito municipal de Tavera en La Vega tener agua potable.



Contar con una presa en su entorno no les ha garantizado a las familias que habitan las comunidades del distrito municipal de Tavera en La Vega, contar con el servicio de agua potable. Todo lo contrario, a pesar de estar ubicado en el entorno de este embalse que alimenta los acueductos de Santiago y Moca, los residentes en estos sectores reciben el vital líquido cada cuatro días, pero les llega amarillento y hediondo.



Los vecinos, como el caso de Adriana Ozuna García, tienen que comprar el agua a camiones o de botellones, por lo que lamentan que a pesar de contar con dicha presa, los habitantes de la zona no reciban servicio adecuado. “Aquí nos llegaba cada tres o cuatro días, ahora dura más y la poca que envía, está llegando sucia y hedionda”, expresó al ser entrevistado por elCaribe. Comunidades como La Presa, El Mamey, Loma Quemada, Loma del Coco están entre las que enfrentan mayor dificultad para recibir agua.



Rafael Durán pidió al Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa) buscar una solución a la situación que enfrentan de agua potable. “Aquí abren una llave por sectores. A veces la envían en una comunidad y luego a otra, pero ya tenemos cuatro días que no nos mandan ni una gota, expresa Durán. Sus vecinos del municipio de Baitoa en Santiago y los de Sabana Iglesia enfrentan una situación similar de escasez, a pesar de las promesas hechas por los últimos gobiernos de construir un acueducto múltiple para suplir necesidades de cientos de familias.



Comunidades reclaman al Inapa mejorar el suministro que reciben el servicio y hacer las inversiones necesarias para garantizar que les llegue con regularidad el líquido. Precisan que no es justo que a pesar de vivir al lado de una presa, no les garanticen el servicio.

Demandan un subcentro de salud y aceras

A los problemas de escasez de agua se agrega, que carecen de un subcentro de salud adecuado. El más cercano está ubicado en la comunidad El Mamey, pero en varias ocasiones, los comunitarios se quejan de la precariedad con que opera. Otra de las demandas de los residentes en el distrito municipal de Tavera es la construcción de aceras para evitar tirarse a las calles.