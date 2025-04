Duarte. Los más de 300 casos de intoxicados por fumigaciones registrados en el primer trimestre del año en escuelas de la provincia Duarte, continúan siendo un tema de atención y seguimiento constante por parte de las autoridades locales.



La gobernadora provincial, Ana Cortés, reveló que las investigaciones para determinar los culpables se mantienen firmes, así como una vigilancia permanente en estas zonas cercanas a parcelas agrícolas.



“Tenemos agricultores permanentes en aviación para los fumigadores. Además se colocarán agrícolas fijos para que no haya complicidad con los productores y se tendrá una vigilancia constante”, destacó.



Los horarios establecidos para prevenir casos de enfermedad por las fumigaciones son de viernes en la tarde hasta los domingos.



“Esta situación debe ser un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el gobierno y la ciudadanía. Si los moradores no colaboran para evitar que pierdan la vida, no estamos en nada”, agregó el representante del Poder Ejecutivo.



Los ministerios de Educación, Agricultura, Medio Ambiente y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) acordaron en febrero pasado que están enfocados en programas de prevención y toxicovigilancia, para lo cual fue creado el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico y validar los permisos para las desinfecciones.



Entre las medidas preventivas se encuentran el uso de equipos de protección personal por parte de los técnicos encargados de la fumigación, la notificación previa cuando estas actividades se realizan cerca de escuelas, hospitales u otros espacios sensibles y el almacenamiento seguro de productos químicos.



Además, se recomienda capacitar al personal en el manejo adecuado de residuos y envases utilizados para la fumigación. En el caso de la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente, su misión es investigar y procesar penalmente a los que pongan en peligro la salud pública.