Santiago. Una riña terminó con la muerte a tiros y a cuchilladas de tres hombres en el barrio Las Caobas del sector Cuesta Colorada, al norte del municipio de Santiago de los Caballeros.



Las víctimas, todas de nacionalidad haitiana, se enfrascaron en una discusión sin que hasta el momento se establezca cuál fue el detonante que llevó a que se produjera el altercado.



Uno de los fallecidos fue identificado como Yoaden Pierre, de 23 años, residente en el sector Ensanche Bermúdez. De acuerdo con los residentes de esa barriada, Pierre tenía azotados a sus vecinos y establecimientos comerciales, a los cuales penetraba de manera violenta. La policía confirma que tenía varias órdenes de arresto por atraco.



La identidad de los otros dos individuos no ha sido ofrecida por las autoridades policiales. Se supo que hay una cuarta persona herida de gravedad que participó en dicha riña.



En otro hecho, agentes policiales mataron a un hombre que supuestamente se negó a detenerse en su motocicleta mientras transitaba por una de las calles del sector Camboya al norte del municipio de Santiago de los Caballeros.



Alfany Albert Reynoso, de 22 años, salía de laborar en una estación de combustibles cuando fue interceptado y brutalmente golpeado por los policías.



“Mi hijo acababa de salir de la bomba de combustible donde trabajaba y ellos lo pararon y primero le dieron un macanazo. Cuando estaba en el suelo le dieron un disparo en la cabeza”, expresó José Reynoso padre de la víctima.



El progenitor espera que el caso no quede impune.



“Eso no se va a quedar así, y los agentes policiales que actuaron de manera criminal deben caer presos, porque fue a un muchacho de trabajo que ellos mataron”, apuntó Reynoso.



El hecho sucedió pasada la medianoche del domingo.