Valverde. A medida de que se acerca el inicio del año escolar, en la región Norte enfrentan el problema de centros educativos que requieren ser terminados debido a las precariedades en que se imparte docencia.



Se estima que al menos 70 centros en todo el Cibao requieren ser intervenidos debido a que llevan años en total abandono.



Un botón de muestra es el liceo Taitabón del municipio de Mao en la provincia Valverde, plantel que lleva siete años desde que iniciaron los trabajos de construcción. El espacio está arropado por la hierba que sirve para alimentar los ovinos.



Máximo Estévez, presidente de la ADP en Mao dijo que otro centro que se encuentra en peores condiciones y no podrían iniciar el año escolar es la escuela de Gurabo Afuera. Las autoridades están buscando otro espacio de alquiler.



En la comunidad Hundidera, en Guatapanal, los niños hacen sus necesidades en letrinas.



Santiago Fernández, director de la escuela demandó la continuidad de los trabajos de construcción del centro, al denunciar que por falta de espacios, no han podido ser insertados a la jornada de tanda extendida.



“En la mañana ofrecen el nivel primario, en la tarde secundaria. Debido a esa situación no hemos podido entrar a la jornada escolar extendida, debido a que tengo dos poblaciones diferentes”, apuntó Fernández.

Fernández explicó que la falta de cupos obliga a que los alumnos deban trasladarse a pie a una distancia de hasta seis kilómetros.



Otro inconveniente es que, los maestros de primaria son los mismos que imparten docencia al nivel medio y secundario. El centro educativo Taitabón, del distrito educativo 09-01 de Valverde, es el único liceo de la zona que abarca las comunidades de Entrada de Mao, Los Martínez, Higuerito Peñuela y Los Helechos cuenta con los mismos profesores.