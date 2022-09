Santiago. Más de una docena de vehículos se reducen a chatarras y se convierten prácticamente en escombros en el patio del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, luego de haber sido retenidos por diferentes departamentos de la institución.



Entre las tantas denuncias que surgen en torno a las chatarras o vehículos que se encuentran en este peculiar cementerio, está la del abogado Jean Carlos Constanza, quien contó que a un cliente suyo se le incautó un vehículo, pero no lo encuentra por ningún lado. Explicó que en la fiscalía afirman que el chasis está limado, sin embargo cuestionó que en una anterior transacción el vehículo fue investigado en Santo Domingo donde lo certificaron como bueno y válido. Aunque en el Ministerio Público le han dicho que no es posible la devolución, hace el intento de localizarlo ante su negativa de creer que alguna autoridad se haya apropiado del mismo.



Retención



En los departamentos de Recuperación de Vehículos Robados, del DICRIN, Robos, Homicidios, entre otras dependencias, en diversos operativos se han incautado vehículos, los que durante el proceso de la investigación, sometimiento de los involucrados y proceso judicial se deterioran, como se puede observar en las deprimentes fotografías realizadas en el patio del Comando Cibao Central.



Muchas veces, las personas que han sido víctimas de robo no logran recuperar el vehículo, debido a la complejidad del caso y el protocolo que se debe seguir partiendo del código o trabas del mismo sistema policial.



Por años ha existido la queja de que muchos de los vehículos retenidos, además del largo proceso para recuperarlos, si es que se da el caso, son desmantelados o adjudicados a terceros y que en ocasiones sus propietarios los ven circulando por las calles sin poder hacer nada al respecto.



Patios arrabalizados con vehículos



Lo de las chatarras o cementerio de vehículos no es exclusivo del patio del Comando Central, también los hay en un área del Palacio de Justicia con similar condición de abandono y también se observan en la fortaleza San Luis, donde además hay una gran cantidad de motocicletas que para sus dueños recuperar deben agotar un largo y tedioso proceso.