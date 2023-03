Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por la propagación de la enfermedad en las Américas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió ayer una alerta epidemiológica en el país ante el riesgo que corre la ciudadanía por la posible reaparición del virus del chikungunya, que desde inicio de año tiene una alta prevalencia en naciones de la región.



“Es una realidad que el chikungunya viene y es probable que en las próximas semanas empecemos a ver casos”, expresó en rueda de prensa, el titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes.



Dijo que a pesar de que la cifra de contagios del padecimiento ha sido insignificante en los últimos años, en el territorio se puede presentar un brote similar al que tienen en estos momentos países del Cono Sur como Paraguay y Brasil.



Resaltó que en República Dominicana todavía no se registran infectados de la enfermedad infectocontagiosa que causó una epidemia nacional en el 2014, pero llamó a la población a tomar las medidas correspondientes para evitar situaciones de gravedad.



Explicó que al igual que el dengue y el zika, la patología se transmite por la picadura del Aedes aegypti, por lo que es importante que la población almacene correctamente las aguas y elimine los criaderos de mosquitos.



Manifestó que una persona que resulta contagiada presenta cuadros de fiebre, malestar general, dolores generalizados en todo el cuerpo, y en ocasiones erupciones en la piel.



La condición



En el encuentro con los medios, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, aseguró que en el país el chikungunya tendrá un comportamiento diferente al que tuvo hace nueve años, porque para ese entonces era una afección nueva. Además, destacó que el virus genera inmunidad; es decir que aquellos que se contagiaron probablemente no volverán a padecer la dolencia.



“La vez pasada muchas personas fueron infectadas (…), muchas veces ni se contabilizaron, porque es una enfermedad leve en la mayoría de los casos, sobre todo en los adultos”, precisó.



Sin embargo, declaró que todos los nacidos después del 2014 conforman el grupo de riesgo y son los que tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones y de perder la vida.



“Necesitamos la colaboración de todos los dominicanos en controlar los criaderos”, resaltó el funcionario, a la vez que señaló, que es importante que las personas cloren y tapen el agua de sus casas para prevenir la afección vectorial.



Otras de las recomendaciones de las autoridades es evitar la automedicación, y ante la sospecha de contagio no usar aspirina, diclofenaco, ibuprofeno u otro antiinflamatorio no esteroideo.



Asimismo, instan a acudir a un centro asistencial ante la presencia de algún signo de alarma, como fiebre por más de tres días, dolor intenso en músculos y coyunturas, dolor abdominal persistente, conjuntivitis, vómitos o sangrado.



De igual manera, indicó que las mujeres embarazadas, tutores de menores de un año, envejecientes, y personas con comorbilidades como hipertensión, insuficiencia renal crónica, diabetes, obesidad y cardiopatías deben asistir inmediatamente a un hospital.



Orientaciones



Por medio de la alerta epidemiológica, la entidad gubernamental también exhortó a los prestadores de servicios de salud a evaluar la sintomatología y dar seguimiento estrecho a todo paciente febril para identificar posibles signos de alarma, iniciar tratamiento sintomático de manera integral y descartar dengue, malaria u otra infección bacteriana.



Del mismo modo, ordenó a las direcciones Provinciales y áreas de Salud reforzar las medidas sanitarias de prevención y control, priorizando los territorios con alta densidad del vector o mayor incidencia de casos febriles.



Mientras que a los servicios regionales de salud, les pidió capacitar a su personal en el diagnóstico, manejo y prevención de fiebre por chikungunya.



Vigilancia



La primera alerta por la alta incidencia del chikungunya la emitió la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que viene observando el aumento de los casos de la enfermedad desde hace tres años.



Así lo informó Ronald Skewes, que detalló que solo en el 2021 en Las Américas se reportaron 137 mil contagios, mientras que en el 2022 se notificaron 271 mil, y en las primeras cuatro semanas de este año se registraron 30 mil 707 y 14 fallecimientos.



“Es cuestión de tiempo para que también llegue al país (…), estamos aprovechando este momento antes de que ocurran los casos”, resaltó el epidemiólogo.



Conforme a la OPS, no existe una vacuna para evitar la patología y su tratamiento se centra en aliviar los síntomas.



Según el organismo, al igual a como sucede con otras enfermedades como el cólera, el covid-19 y la viruela del mono, los contagios de chikungunya de una nación determinada pueden ser importados o autóctonos.



El virus que fue descrito por primera vez en el año 1952 en la República Unida de Tanzania, ha afectado a miles de personas en todo el mundo.

Los afectados por el brote del año 2014

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, durante el 2014 en la República Dominicana se notificaron 537 mil 628 casos sospechosos. No obstante, según datos de la entidad, entre el 40 y el 50 por ciento de las personas que presentaron la sintomatología del virus no demandaron atención de servicios médicos. La cartera reveló que en el referido año el evento de salud de mayor trascendencia fue la fiebre por chikungunya, que comenzó a tener presencia en la nación en San Gregorio de Nigua en la provincia sureña de San Cristóbal, y luego se extendió por otras demarcaciones del territorio nacional.

Para saber

Nota. El chikungunya se transmite por el mismo mosquito que transporta los virus del dengue y el zika.