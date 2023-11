El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo, con alrededor de 2,2 millones de nuevos diagnósticos y 1,8 millones de decesos cada año, de acuerdo con la Agency for Research on Cancer (IARC). Es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Dado que el 90% de los afectados son fumadores, dejar el tabaco es fundamental en las estrategias de prevención contra esta enfermedad.

Te puede interesar:Confirmaron la condena a prisión de un hombre dedicado a falsificar cigarrillos para venderlos como primeras marcas

Ahora, la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS), ha actualizado sus recomendaciones sobre la detección del cáncer de pulmón. A pesar de que anteriormente se basaban en la cantidad de tabaco consumido y cuánto tiempo había pasado desde que una persona dejó de fumar, ahora se enfoca en el historial de consumo en general. La ACS sugiere ahora que aquellos con un historial significativo de consumo de tabaco se sometan a una tomografía computarizada anual.

La ACS también ha ampliado el rango de edad recomendado para la detección, de 50 a 80 años, anteriormente era de 55 a 74. Asimismo, han reducido el historial de consumo requerido de 30 paquetes de cigarrillos por año a solo 20. Esto se traduce, por ejemplo, en fumar un paquete diario durante 20 años.

Además, las actualizaciones de la ACS ahora concuerdan con las pautas de este grupo de trabajo del 2021, aunque este último aún considera a aquellos que dejaron de fumar en los últimos 15 años como elegibles para pruebas de detección.

Según se desprende de un artículo publicado Stat News la razón principal para esta actualización es que muchos ex fumadores siguen teniendo un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde que dejaron el hábito. Robert Smith, de la ACS, comentó que al analizar los datos no encontraron evidencia que respaldara el criterio anterior.

Te puede interesar:Cómo es la herramienta digital que podría disminuir los niveles dañinos de consumo de alcohol

El riesgo asociado con el consumo de tabaco disminuye con el tiempo, pero el riesgo general de cáncer, incluido el pulmonar, aumenta con la edad. Además, el riesgo de un ex fumador sigue siendo mayor que el de alguien que nunca ha fumado, incluso después de 15 años.

Kim Sandler, radióloga cardiotorácica, expresó que esta actualización permitirá que más personas en riesgo se realicen las pruebas de detección. Se estima que el 35% de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón no cumplían con las pautas anteriores para pruebas de detección.

Las antiguas directrices tendían a excluir desproporcionadamente a mujeres, hispanos, asiáticos y afroamericanos. Estudios indican que estos grupos tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón que los hombres blancos con el mismo historial de consumo de tabaco.

Los expertos aseguran que expandir estas directrices puede resultar en la detección temprana de más cánceres, lo que mejora significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso. Las pruebas de detección son esenciales para reducir el número de muertes por esta enfermedad.

Te puede interesar:Estados Unidos aplicó sanciones a personas y empresas relacionadas con Hamas en Irán y la Franja de Gaza

Sin embargo, se estima que solo el 6% de los pacientes elegibles se realizan estas pruebas. Y aunque las recomendaciones de la ACS son un avance, Sandler señala que aún hay muchos factores de riesgo a considerar, como la contaminación del aire y antecedentes familiares. La investigación continúa siendo esencial para ofrecer pautas más específicas y personalizadas.

El oncólogo Diego Kaen (MP 1898), presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y profesor de la universidad nacional de La Rioja, sostuvo a Infobae que es oportuno esta actualización. “Previamente se decía que los pacientes estaban alejados de fumar, si pasaban aproximadamente unos 15 años después de fumar, el riesgo disminuía y entonces no valía la pena entrar al screening. Lo que se vio es que el riesgo de padecer cáncer de pulmón en ex fumadores, sumado a que van aumentando su edad y con ese paso del tiempo, aumenta el riesgo de tener cáncer, esa sumatoria indica que vale la pena hacer tomografía o screening de pulmón, independemente del tiempo que haya dejado de fumar”, expresó Kaen.

Con respecto a que se amplió la edad de 50 a 80 años, como así también la cantidad de cigarrillos por día, sostuvo: “Se amplió la edad porque hoy la expectativa de vida es más alta. Entonces seguir detectando cáncer de pulmón localizado después 75 años, vale la pena. El screening de cáncer de pulmón es relativamente nuevo y los primeros metanálisis que dan beneficios en su vida global son de hace muy pocos años, y me parece que son reajustes acordes a lo que va dando la estadística”.

Qué es el cáncer de pulmón y por qué es difícil diagnosticarlo de manera precoz

Según la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de pulmón se origina en este órgano. Este tipo de cáncer surge cuando las células comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. En la mayoría de los casos, se inicia en las células que revisten los bronquios, bronquiolos o alvéolos del pulmón.

La detección precoz del cáncer a menudo permite una mayor probabilidad de éxito en el tratamiento. Algunas patologías oncológicas tempranas pueden tener signos y síntomas que se pueden notar, pero ese no es siempre el caso.

“La causa más común de cáncer de pulmón conocida es el cigarrillo, el 80% de los fumadores produce cáncer de pulmón”, sostuvo Kaen. Y sumó: “Después hay otros factores como por ejemplo el asbesto, por eso ya no se construye mucho más con asbesto. Antes era un factor importante. Está muy claro hoy que la contaminación ambiental es otro factor, incluso en pacientes no fumadores. Porque si empezamos a sumar factores aumenta el riesgo. Pero hoy no fumadores, en lugares donde hay contaminación ambiental, aumentan el riesgo de tener cáncer pulmón y se sabe que la contaminación ambiental genera mayor tipo de cáncer común de pulmón, que se llama EGFR positivo, y que tiene una mutación especial. O sea, empezamos a ver que los pacientes que no son fumadores y que tienen por la contaminación ambiental ciertas características moleculares, esos tumores”.

Kaen concluyó que para el ex fumador el riesgo continúa y sigue valiendo la pena hacer screening de cáncer de pulmón. “Otra cosa que se modificó y sí me parece muy importante, es que antes se decía que vos tenías que fumar 30 paquetes al año para hacerles screening y ahora se bajó a 20 paquetes al año. Eso implica un paquete por día, que es lo que la mayoría fuman. Entonces, no solamente se estiró el tiempo, sino que también se bajó el número de cigarrillos a fumar. Y esto claramente habla de que fumar 20 paquetes al año ya te genera un riesgo elevado de padecer cáncer de pulmón”, expresó.

Síntomas de cáncer de pulmón:

– Tos que no desaparece o empeora

– Tos con sangre o esputo de color rojizo (escupir o flema)

– Dolor en el pecho que a menudo empeora con la respiración profunda, la tos o la risa

– Ronquera

– Pérdida de apetito

– Pérdida de peso inexplicable

– Dificultad para respirar

– Sentirse cansado o débil

– Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o siguen reapareciendo

– Nueva aparición de sibilancias

En cuanto a la mortalidad, morbilidad y tratamientos así como también las chances de supervivencia, el doctor Diego Kaen sostuvo que todo depende de en qué estadios se encuentra la enfermedad. “Si está en estadio 1, que es un estadio localizado, qué es lo que busca screening de cáncer de pulmón, hay que hacer una tomografía especial que se llama tomografía de baja tasa, y es una vez al año. Es para detectar estadios tempranos asintomáticos en estadio 1 o estadio 2. Ahí se cura el 80-90% de los pacientes después de una cirugía”, sostuvo el experto.

“El problema es cuando la enfermedad se disemina, se genera lo que llama el estadio cuatro o avanzado, y es donde se genera una metástasis. Ahí la supervivencia cambia. Aún el 70% sigue muriendo por cáncer pulmón, de hecho sigue siendo la causa número uno de muerte a nivel mundial. El 25% de las muertes por cáncer se las lleva solamente el cáncer de pulmón. Por eso es tan importante el screening de cáncer pulmón. Aunque empecemos a los 50 o los 55 años, están buenas estas modificaciones”, cerró Kaen.

Cómo evoluciona y provoca recaídas el cáncer de pulmón, según una investigación de 9 años

En abril de este año, las renombradas revistas Nature y Nature Medicine dieron a conocer 7 investigaciones que ofrecen un detallado estudio sobre la progresión del cáncer de pulmón con el tiempo. Estos hallazgos podrían brindar insights sobre la razón por la cual ciertos tratamientos no resultan efectivos en algunos pacientes.

Hace 9 años en el Reino Unido, se inició un estudio llamado TRACERx con el objetivo de avanzar hacia la medicina de precisión para pacientes con cáncer de pulmón. Esta investigación involucró a 13 hospitales.

Utilizando técnicas para obtener y estudiar datos genómicos, el equipo busca determinar qué pacientes podrían tener beneficios con pruebas de nuevos tratamientos específicos. Anualmente, en el Reino Unido, 42.000 personas son diagnosticadas con cáncer de pulmón, y 35.000 de ellas no sobreviven.

Recientemente, los resultados de 7 investigaciones fueron publicados. Estos comprendieron el estudio de más de 1600 muestras de tumores, obtenidas de los primeros 421 pacientes que participaron en el estudio.

Los tumores se componen de diversas células cancerosas, cada una con sus propias características. Esta variabilidad, conocida como heterogeneidad intratumoral, puede influir en el desarrollo y avance del tumor. La meta de TRACERx es entender cómo esta heterogeneidad impacta en los desenlaces clínicos de la enfermedad.

La muestra estuvo compuesta por pacientes en etapas I, II o III de la enfermedad, presentando diversos subtipos de CPNM, entre ellos 248 adenocarcinomas pulmonares. Los investigadores encontraron variaciones en la estabilidad del genoma y en patrones de heterogeneidad intratumoral relacionados con la progresión de los pacientes.

En una investigación aparte, se analizó la razón por la cual los tumores reinciden o se propagan a otras áreas del cuerpo, y los impactos de la quimioterapia con base en platino (un tratamiento convencional para el CPNM avanzado) en la heterogeneidad del tumor.

Se evidenció que estos tratamientos influyen en la progresión y diversidad del tumor. Otros estudios ofrecen datos complementarios, como la presentación de una técnica que puede rastrear vestigios de ADN tumoral circulante -un potencial indicador de resultados clínicos- y la determinación de elementos que pueden anticipar qué sección del tumor podría causar una recaída, es decir, cuando el paciente sufre nuevamente de una enfermedad de la que ya se había recuperado.

El riesgo del vapeo: líquidos con mentol perjudican los pulmones

El incremento en el consumo de cigarrillos electrónicos hace necesaria una mayor conciencia sobre sus posibles efectos adversos. Muchos de los consumidores optan por versiones con sabor, siendo el mentol uno de los más populares y debatidos.

De hecho, hay un interés creciente en regular más estrictamente los productos con sabor a mentol para proteger la salud pública, especialmente para minimizar la adicción y el inicio del consumo en jóvenes.

Una investigación de la Universidad de Pittsburgh, EEUU, reveló que este saborizante, cuando se añade a los cigarrillos electrónicos, produce una mayor cantidad de partículas de vapor, lo cual está relacionado con una reducción de la función pulmonar.

Este estudio, recientemente publicado en Respiratory Research, fue realizado por expertos de la mencionada universidad.

Gracias a un sistema robótico diseñado para simular la respiración humana y el acto de vapear, los científicos comprobaron que los líquidos mentolados de los cigarrillos electrónicos generan más micropartículas dañinas en comparación con las versiones sin mentol.

Adicionalmente, un análisis de registros médicos de una muestra de consumidores de estos dispositivos mostró que quienes vapeaban con mentol presentaban una respiración más superficial y una función pulmonar reducida en comparación con aquellos que no usaban mentol, sin importar otros factores como edad, género, etnicidad, historial de consumo de tabaco o uso de productos con nicotina o cannabis.