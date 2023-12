El nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, puntualizó que no se dejará dirigir por el Gobierno ni por partidos de la oposición.



Durante la toma de posesión que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, Suero citó: “A partir de hoy, el CMD no estará en las manos de ningún partido, ni en las manos de las autoridades, pero tampoco en las manos de la oposición, sino que el Colegio será dirigido solamente por los médicos”.

El pediatra, que ocupa la presidencia por sexta vez, agregó que luchará desde el método del diálogo, pero que eso no evitará hacer lo que es necesario cuando lo amerite.



De igual manera, el doctor habló del legado histórico de las huelgas como modo de lucha de los médicos, enfatizó que los que se oponen a esto son traidores de los ideales de los antecesores y sepultureros de la historia del gremio y añadió: “Los que no estén de acuerdo con este concepto miren los resultados de estas elecciones”.



En su discurso, el primer presidente que tuvo el CMD, luego de pasar de Asociación Médica Dominicana a Colegio Médico, hizo una serie de comparaciones de los salarios del médico dominicano con los de otros países de América y Europa.



Explicó que Venezuela, Haití y República Dominicana son los países en los que los médicos devengan salarios más bajos, cuyos montos oscilan entre 12,000 hasta 15,000 dólares al año, sin embargo en Brasil, Argentina, Chile pagan salarios de 28,800 hasta 38,000 dólares por año.



De igual modo, realizó una comparación con España los cuales oscilan entre los 30 mil y 42, mil euro anuales. En Noruega, Alemania Nueva Zelanda un médico gana entre 69,000 y 89,000 dólares por año.

Añadió que la salud de este país debe avanzar y dar el gran salto, mejorar la baja inversión pública que actualmente es inferior al 2.3% del Producto Interno Bruto, hasta llegar al 6% del PIB que propone la Organización Panamericana de la Salud.



Sin embargo, aprovechó el acto para agradecer al presidente Luis Abinader y Raquel Peña por ser los primeros en ejecutar la ley 414-98, que permite a los pensionados y jubilados disfrutar del 100% de su salario más los incentivos y la unificación de sus dos sueldos.



Promesas



Concluyó su discurso planteando los compromisos que tiene durante esta nueva gestión. Entre las promesas que dijo va a trabajar para cumplir figuran: defender las residencias médicas, respetar los acuerdos del Gobierno y el CDM sobre las pasantías de dos años para médicos residentes.

También, continuar su lucha contra las Aseguradoras de Riesgos de Pensiones (ARS) privadas con respecto a reajustar las tarifas, honorarios y hotelerías de los médicos.



Además se comprometió a seguir luchando por un reajuste salarial sustancial para todos los médicos activos y jubilados. Asimismo dijo que luchará por el sueldo número 14.



Igualmente Suero manifestó que peleará por que los médicos jubilados tengan un seguro de salud digno. Porque la ley 87-01 lo plantea y lo ha aplicado. Afirmó que a esto hay que buscarle solución, “pero ya”.

Otra de las más de 50 promesas el líder de los médicos dominicanos en su juramentación fue continuar con el fortalecimiento del Instituto de Formación Dirigencial Dr. Fidel Mejía.

El perfil del presidente del Colegio Médico

El doctor Waldo Ariel Suero ha sido seis veces presidente del CMD, lo que lo convierte en la persona que más veces ha ocupado el cargo.



Su primera ocasión como presidente fue entre 1998-1999, cuando todavía era la Asociación Médica Dominicana. Su segunda vez en el cargo fue en 2003 hasta el 2005, ya siendo CMD. El tercer periodo lo ocupó entre los años 2007-2009, luego del 2015 al 2017 y con su nueva victoria regresa a la posición por dos años más.



Su nombre completo es Waldo Ariel Suero Muñoz, nació en Barahona. Sus padres son Waldo Ariel Suero Méndez y Luisa María Muñoz, ambos fallecidos.



Se graduó a los 24 años de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudió Pediatría en el hospital Robert Read Cabral. De igual manera se especializó en cardiología pediátrica y es cardiólogo intensivista.



Se preparó con tres años de pediatría y dos de cardiología, para luego irse a preparar al Instituto Ignacio Chávez, en México, en donde trabajó con terapia intensiva en niños operados del corazón. Es casado y tiene tres hijos. Dos de sus hijos son varones y tiene una hembra, los tres dedicados al sector salud.