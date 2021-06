Cáncer de pulmón microcítico: radiografía del tumor más agresivo

El cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas representa al 15% de los tumores de pulmón y se caracteriza por tener una gran agresividad y rápida progresión, por lo que hace más necesario que los tratamientos innovadores, algunos en investigación, lleguen a la práctica clínica

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha realizado una radiografía del cáncer de pulmón microcítico con datos de 965 pacientes de 50 hospitales españoles incluidos en el Registro de Tumores Torácicos del grupo.

Se trata de la primera base de datos española sobre tumores de pulmón que ya cuenta con información clínica de más de 19.000 pacientes procedentes de hospitales de todo el territorio nacional.

El análisis del cáncer de pulmón microcítico, denominado “Epidemiology, treatment and survival in small cell lung cancer in Spain” se ha publicado en la revista científica “Plos one”.

Perfil del paciente de cáncer de pulmón microcítico

Casi el 70% de los pacientes del estudio fueron diagnosticados con enfermedad avanzada, teniendo metástasis más de la mitad de ellos (un 20% cerebrales en el momento del diagnóstico).

“Este tumor se caracteriza porque crece muy rápidamente, y por el desarrollo temprano de metástasis generalizadas”, explica eldoctor Fabio Franco, oncólogo del Hospital Puerta de Hierro y uno de los investigadores principales.

Hasta un 88,5% no tenía antecedentes de cáncer, pero la mayoría de los pacientes presentaba síntomas al diagnóstico, como tos (39,4%), dolor (36,7%), disnea (35,6%) y pérdida de peso (28,6%).

Por otra parte, este estudio destaca que las comorbilidades (patologías ya preexistentes) son muy frecuentes y constituyen una carga cada vez mayor entre los pacientes con este tumor, que a menudo repercuten negativamente en el pronóstico.

La supervivencia

La media de supervivencia global de los pacientes desde el diagnóstico fue de 9,5 meses, sólo un 6,6% de los pacientes sobrevivió a largo plazo (más de 2 años), mostrando una correlación positiva con mejor estado físico, no estar asociado a tabaquismo y ausencia de ciertas metástasis en el momento del diagnóstico.

“Se trata de un tumor que sigue registrando tasas de supervivencia y respuesta a tratamiento muy pobres con respecto a otros tumores de pulmón”, señala el especialista del GECP.

Según los datos del Registro de Tumores publicados en este estudio, la edad avanzada, un bajo índice de masa corporal, mayor afectación física de la enfermedad, y la existencia de metástasis son factores predictores de mortalidad entre estos pacientes.

“Este estudio proporciona una descripción precisa de la situación clínica actual y el panorama del tratamiento de este tumor en España. Con una alta proporción de pacientes diagnosticados con enfermedad metastásica y un pronóstico muy precario, los datos epidemiológicos y los resultados de supervivencia de esta población están en línea con los informados por estudios previos en diferentes países”, señala el oncólogo.

Además, “dado que estos resultados respaldan la evidencia actual sobre la agresividad de este tumor y la necesidad de terapias más efectivas, se justifica el desarrollo de más estudios”, apunta el doctor Fabio Franco.