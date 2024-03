ESCUCHA ESTA NOTICIA

Infobae.- Las manchas en la piel pueden aparecer debido a varios factores, tanto externos como internos. Es importante saber cómo cuidar al órgano más grande del cuerpo, ya que alteraciones en el mismo pueden derivar en patologías o en imperfecciones estéticas, como hiperpigmentación o arrugas.

Esto pone en riesgo tanto a la salud física como a la salud mental, por el impacto negativo que produce en el autoestima.

Para cuidar la piel y evitar que se generen manchas no solo es necesario utilizar protector solar, también se debe mantener una buena alimentación. Pero, en caso de que ya se hayan desarrollado, hay una vitamina en específico que puede ayudar a reducirlas o eliminarlas.

¿Qué vitamina me falta si tengo manchas en la piel?

La vitamina C tiene una gran acción antioxidante, debido a las enzimas que la componen. Según un artículo publicado en la revista Harvard Health Publishing, los antioxidantes ayudan al cuerpo a combatir toxinas denominadas “radicales libres” que pueden ser producto del ambiente o de procesos internos del metabolismo y hacen que las células envejezcan prematuramente.

Es esencial para la producción de colágeno, un componente de los tejidos conectivos que es necesario en la piel para su cicatrización y para protegerla de agentes externos.

Un estudio publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos explica cómo esta vitamina protege a la piel de los daños causados por los rayos UV. Esta radiación genera la producción excesiva de melanina, el pigmento que tiñe a la piel para defenderla de estos rayos. El mismo estudio desarrolla el rol que tiene la vitamina C en la inhibición en la formación de melanina y su acción decolorante.

Dicho con otras palabras, la deficiencia de esta vitamina en el organismo podría contribuir a la formación de manchas, ya que faltarían antioxidantes que eviten el efecto nocivo que los radicales libres tienen en nuestras células. Además, el organismo carecería de esta molécula vital para la protección contra los daños provocados por el sol.

¿Cómo usar la vitamina C para las manchas en la piel?

La utilización de serums que contienen vitamina C puede mejorar el aspecto de las manchas, pero se debe saber cuáles elegir.

Esta molécula es muy sensible a niveles de pH, al calor y a la luz solar. Además, según lo explicado por la dermatóloga Whitney Bowe en un artículo de The New York Times“la capa exterior de la piel repele las moléculas solubles en agua, como el ácido ascórbico (presente en la vitamina C), y eso implica que es posible que las moléculas no se absorban lo suficiente”.

Debido a todo esto, los productos recomendados por los expertos son aquellos que contengan formas activas de la molécula de la vitamina C, como el ácido L-ascórbico, un pH menor a 3,5, y que también estén formulados con vitamina E y ácido ferúlico. Asimismo, siempre tienen que ser recomendados por médicos informados sobre el cuidado de la piel, ya que podrían irritar el cutis de personas con piel sensible o rosácea.

Después del lavado de la cara con algún limpiador, se debe aplicar el serum en cara y cuello. Luego se tiene que utilizar alguna crema hidratante seguida de protector solar.

El artículo de la revista Harvard Health Publishingtambién recomienda solo aplicarlo una vez cada dos días hasta que la piel se acostumbre a un uso diario. Advierte que pueden pasar hasta 3 meses para que se produzcan cambios de coloración notables.

¿Qué alimentos tienen vitamina C?

Los alimentos más ricos en vitamina C incluyen a los cítricos, como el limón y la naranja (Imagen ilustrativa Infobae)

No solo es importante aplicar productos con esta vitamina por sobre la piel, sino también incluir alimentos que sean fuente de este nutriente en la dieta.

La Clínica Universidad de Navarra de España recomienda la ingesta de los siguientes alimentos ricos en vitamina C, medidos en miligramos por cada porción de 100 gramos:

Guayaba (273mg)

Pimientos (131mg)

Papaya (80mg)

Kiwi (71mg)

Coliflor y repollo (65-67mg)

Frambuesa (60mg)

Limón y naranja (50mg)

Pomelo (44mg)

Mango (37mg)

¿Por qué aparecen manchas en la piel?

La piel es la capa más externa del cuerpo, por ende recibe estímulos nocivos de todo tipo. Las manchas, como se explicó previamente, pueden ser resultado del daño causado por los rayos UV, por quemaduras u otras lesiones, o polución del aire.

Por otro lado, los que sucede en el interior del cuerpo también puede generar hiperpigmentación. Algunos procesos metabólicos, enfermedades, infecciones, la edad o el acné suelen ser los causantes