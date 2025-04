ESCUCHA ESTA NOTICIA

Con la inminente llegada del periodo vacacional, tal vez no te dio tiempo de realizar algunos cambios en tu alimentación para poder sentirte cómodo con tu cuerpo, por lo que es común que busques dietas milagro que no son tan saludables y pueden poner en riesgo la salud.



Las redes sociales ejercen una gran presión sobretodo en los adolescentes y en los adultos jóvenes, por lo que éstos, pueden llegar a desarrollar conductas que ponen en riesgo su salud. Estos comportamientos pueden incluir desde el consumo de alimentos que se promocionan por ser “detox” hasta restricciones alimentarias como ayunos extremos.



Las dietas restrictivas no tienen buen resultado a mediano o largo plazo, pues es importante que identifiques que la nutrición va más allá de lo estético, también busca mejorar marcadores bioquímicos, aspectos como disminuir la ansiedad o el estreñimiento, así que si buscas un cambio permanente en tu físico, puedes trabajar en formar buenos hábitos de alimentación y estilo de vida que ayuden a estar en mejor forma tu cuerpo.



Cuando te sometes a una restricción de alimentos es común que comiences a notar cambios en el peso, sin embargo, eso no es un indicador de salud, pues por lo general esa pérdida es de agua y masa muscular. Un buen indicador de salud es que tener tu masa muscular en niveles óptimos de acuerdo a tu edad, por lo que perder músculo por hacer una “dieta”, no te convierte en una persona saludable.



Pensar que tu salud se define por el número que aparece en la báscula o por la talla de ropa que usas, es un error. Ahora bien, es mejor poder plantear metas reales, es decir, si identificas que requieres aumentar la masa muscular o mejorar tu alimentación, puedes comenzar con pequeñas estrategias para lograr convertirlas en hábitos y que su efecto sea a largo plazo.



Comienza fijando tus horarios de comida, esto es importante porque podrás realizar una planeación de los alimentos que prepararás durante la semana y así podrás comprar los ingredientes necesarios para ello. Acuérdate que en desayuno, comida y cena, debes incluir verduras, éstas te aportarán la cantidad suficiente de fibra para regular la función intestinal y evitar el estreñimiento.

Además, es importante elegir entre proteína de origen animal como carne, pollo, huevo o pescado o proteína de origen vegetal como frijoles, lentejas y garbanzos. No olvides que los carbohidratos como la tortilla, arroz, pasta o amaranto son necesarios para tu cuerpo, pero no abuses de ellos, porque eso no es tan bueno para tu salud.



Aprovecha el tiempo de vacaciones para moverte más y buscar una actividad que te guste, puedes pasar un rato en familia o amigos, la intención es que te muevas más que la semana pasada, comenzar es lo más importante.



Durante las vacaciones fija horarios de alimentación y actividad física, pero no olvides respetar los horarios de descanso, ya que éstos van a ser importantes para que tus hormonas de hambre y saciedad trabajen sin alteraciones.



Disfruta tus alimentos y come sin culpa, ten la seguridad que al realizar las estrategias planteadas anteriormente, lo estás comenzando a hacer muy bien. Utiliza el periodo vacacional para poder empezar a retomar los buenos hábitos de tu vida que harán que mantengas tu salud por mucho tiempo.



Si requieres un apoyo personalizado, visita a tu nutriólogo para que pueda trabajar contigo en la formación de buenos hábitos y te acompañe de la mejor manera. Es importante que sepas que si un día no haces las cosas de manera adecuada, siempre puedes volver a comenzar. La constancia y el trabajo en tu salud te darán una mejor calidad de vida.