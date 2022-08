A pesar de que a nivel mundial los casos de viruela del simio siguen en aumento, especialistas de la salud descartan que la enfermedad tenga el mismo impacto del covid-19 y pueda convertirse en otra pandemia.



En rueda de prensa, el doctor Eddy Pérez Then, informó ayer que el virus del Sars Cov 2 tiene mayor capacidad de contagio y mortalidad en comparación con el de mono, cuya transmisión se da cuando existe un contacto estrecho con un afectado y no por vía área.



El asesor del Ministerio de Salud Pública (MSP), señaló que la capacidad de mutación del covid-19 es 100 veces más rápida, por lo que no se espera que la patología cutánea se siga propagando por todo el mundo a través de variantes y subvariantes como lo hizo el coronavirus.



“Una persona con covid puede enfermar a 10 o 15, con la viruela del mono no es así, tiene que ver un contacto más estrecho”, expresó el galeno, al tiempo que detalló que un paciente asintomático con la afección gripal puede transmitir la enfermedad, lo que aún no se ha comprobado con el padecimiento de la piel.



Detalló que el covid-19 es más severo en los envejecientes, y la viruela del simio en los niños menores de ocho años.



Manifestó que ambas dolencias solo guardan similitud con la tasa de hospitalización, ya que las dos la tienen en 10 por ciento. Explicó que la viruela del simio causa mucho dolor por las lesiones que les aparecen a los infectados, razón por la cual son llevados a los centros de salud.



Nueve contagios



Desde el seis de julio en la República Dominicana se tiene registro de nueve casos de viruela del mono, de los cuales solo uno corresponde a una mujer.



Los más recientes son de dos hombres residentes en el Distrito Nacional de 23 y 41 años, que al igual que los demás pacientes contrajeron la patología al tener contacto con extranjeros que llegaron al país portando el virus.



Así lo informó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien destacó que contrario a los demás que tuvieron que cumplir con un protocolo de aislamiento de 21 días en el hospital militar doctor Ramón de Lara, los nuevos afectados ya están en sus casas porque presentaban un cuadro clínico que no requería internamiento.



“Fueron evaluados por infectólogos, dermatólogos, tuvieron un abordaje multidisciplinario y duraron un tiempo en el hospital, pero fueron despachados porque no tenían lesiones activas”, expresó el funcionario en el encuentro con los medios.



Agregó que ambos se encuentran en un estado de salud bastante positivo con una resolución de casi todas las vesículas que tenían en el cuerpo.



No obstante, Pérez declaró que en el centro asistencial todavía siguen recibiendo atenciones médicas por la condición de salud dos hombres de 60 y 32 años de edad, residentes en Moca, provincia Espaillat y San Cristóbal, respectivamente.



Reiteró que el país está en una lista manejada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para recibir un cargamento de vacunas contra la viruela del mono, las cuales se van a utilizar en grupos de riesgo, como en los trabajadores sanitarios.

Positividad tiene 30 días con tendencia a la baja

La positividad de las últimas cuatro semanas de covid-19 está en 8.21 por ciento, y según el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, tiene unos 30 días disminuyendo. El facultativo informó que se notificaron 290 casos nuevos, luego de que se realizaran 2 mil 368 muestras para detectar el virus, siendo 1,790 antigénicas y 578 de tipo PCR. Detalló que la ocupación de camas regulares está en 2.0 por ciento, con 48 utilizadas de las 2 mil 373 disponibles, y que las de intensivos se encuentran en 2.2 por ciento, con 13 ocupadas de las 585 habilitadas.