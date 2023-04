Aunque las autoridades dicen en el país hay 13 hospitales con equipos para realizar trasplantes de órganos, miembros de la comisión bicameral para la reforma a la ley de Seguridad Social las contradicen.



El senador del partido Fuerza del Pueblo (FP) Franklin Peña, considera que en la actualidad no están las condiciones adecuadas “en ninguna región del país”. Lo mismo opinó el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presidente de Frente Amplio (FA), al conversar con elCaribe.



Peña explicó que la condición de conservación de un órgano se debe tratar con mucha rigurosidad para que pueda ser útil, cosa que, a su juicio, no ocurre en estos momentos.



Consciente de que en la República Dominicana solo está aprobada la cobertura del trasplante renal, manifestó que la intención de los legisladores es que la nueva normativa cubra el 100 por ciento de cobertura, pero que eso estaría regulado tanto por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) como por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).



Peña, que es el representante de San Pedro de Macorís en el Senado, espera que las modificaciones hechas a la ley 87-01 sean aplicadas tanto por el CNSS así como por la Sisalril, que al final son las que ajustan los acápites, los que autorizan lo que se incluye o no dentro de lo que es la seguridad social.



Proponen que se identifique a los donantes



El diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo explicó que a la cédula de identidad y electoral se le debe poner una inscripción que diga que esa persona, en caso de que así sea, está dispuesta a donar órganos. Esto en caso de que le ocurriese un accidente.



“Yo creo que los órganos salvan vidas. En el país hay una gran cantidad de accidentes automovilísticos y 5 mil personas mueren al año de manera violenta. ¿Cuáles son esas cuatro causas que provocan 5,000 muertes al año? accidentes de tránsito, asesinatos, electrocución e increíblemente ahogamiento”, manifestó.



Dijo que tal vez muchas de esos fallecimientos se generan porque en los hospitales y clínicas no tienen un banco de órganos. Ante esto entiende que deben de existir este tipo de centros de almacenamientos en todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados.

Mejoras a la ley de trasplante



El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santiago, Francisco Díaz, también manifestó que la Ley 329-98 sobre Donación de Órganos y Tejidos Humanos necesita mejoras para el beneficio de más personas.



Según datos de expertos, la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica con menor tasa de donaciones de ese tipo por la falta de cobertura de parte de las Administradoras de Riesgos de la Salud (ARS).



Sin embargo, el legislador destacó que con la reforma a la ley de Seguridad Social que se trabaja en el hemiciclo, existirá mayor cobertura no solo para los trasplantes, sino también para los medicamentos de alto costo y las enfermedades críticas.