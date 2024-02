Durante las primeras cinco semanas del 2024 el sistema de vigilancia epidemiológica ha reportado 3,388 casos sospechosos de dengue y ningún fallecimiento, ante estas estadísticas el director de Epidemiología, Ronald Skewes indicó que este es un comportamiento habitual para esta época del año.



Durante una rueda de prensa en la sede de Salud Pública Skewes dijo refiriéndose a los casos de dengue de este año que, “Este es el comportamiento que se espera y es muy habitual para la época, y que la tendencia va hacia la baja, explicó mientras señalaba las gráficas de su reporte.



Agregó que la tasa de mortalidad por dengue es cero porque hasta el momento solo hay dos fallecimientos sospechosos y que están en proceso de investigación.



Sin embargo, el infectólogo, Clemente Terrero y familiares de víctimas mortales a causa de dengue durante este año aseguran que estas estadísticas son preocupantes.



El doctor Terrero expresó que el comportamiento que está teniendo el virus del dengue no es habitual, sino que es distinto y fuera de lo normal, agregó que, “lo que estamos viendo es la continuidad de la epidemia del año 2023, la cual aún no ha terminado”.



En este sentido, vaticinó que en este año los casos de dengue pueden aumentar mucho más que en el 2023 si la incidencia sigue como va.



Añadió,que un factor que ha provocado que el tiempo de mayor incidencia de esta enfermedad se extendiera es por la reaparición del serotipo DENV-3, el cual tenía varios años sin emerger y este tiene una población susceptible demasiado grande.



Respecto a las presuntas muertes por dengue que varios medios de comunicación han publicado, el exdirector del Hospital Pediátrico Robert Read Cabral expresó que desconoce el por qué Salud Pública no reporta los fallecimientos, si ya son cinco los casos que se conocen.



Agregó, que esta misma situación ocurrió el año pasado, donde las autoridades de salud decían una cosa y los médicos y la gente decían otra respecto a los casos y muertes por dengue.



Cuestionan las estadísticas de dengue



Durante el encuentro de prensa de las autoridades de salud y periodistas, los comunicadores cuestionaron las estadísticas ofrecidas por el director de Epidemiología.



En este ambiente, se resaltó la muerte de la pequeña Sharally Rodríguez Liz, de ocho años, hija del el periodista José Adriano Rodríguez, quien murió al presentar un cuadro de dengue y neumonía el pasado 22 de enero.



En este orden, la directora de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud, Gina Estrella aseguró que este caso ya fue investigado y que la menor no murió por dengue.



Sin embargo, el comunicador Rodríguez, quien tiene en sus manos la autopsia de su hija, sostiene que entre las causas de muerte se encuentra un dengue grave.



Añadió, “da pena y vergüenza de que ellos se presten a ocultar información, aquí sabemos la cantidad de casos que hay a diario y lamento que vengan a decir que no hay casos. Yo tengo un amigo que su hija de nueve años, tiene dengue y acaba de salir de intensivo en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs”.



En este sentido, el padre de la pequeña Sharally lamentó que las autoridades de salud están ocultando las estadísticas reales porque el dengue se le salió de las manos.

Covid disminuye en tres semanas seguidas

El doctor Ronald Skewes, director de Epidemiología, destacó que se está registrando una disminución importante en el número de casos covid-9 ocurridos en el país.



Dijo que se notificaron 419 nuevos casos, de las 6,673 pruebas realizadas. El total de casos activos en el país es de 385 y la positividad semanal se coloca en 13.27 por ciento.



Durante el informe de la semana epidemiológica número cinco del 2024, Skwes agregó que la variante predominante sigue siendo la JN.1, la cual no es solo en la República Dominicana tiene su mayor incidencia sino en siete países más.



Añadió, que hasta el momento no se ha reportado fallecimiento y que no hay ocupación de camas.

Se recuerda que durante el boletín epidemiológico COVID-19 número 1,143, se procesaron 10,575 muestras. De estos, se notificaron 666 casos (566 activos) y tres pacientes ingresados por la enfermedad.



No obstante, llamó a no descuidar los mecanismos de prevención de la enfermedad, especialmente durante el feriado de independencia y las fiestas carnavalescas. Recordó, que se debe mantener la distancia ante personas que presente síntomas.