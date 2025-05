Disminuye consumo de cigarrillos en países que promueven productos sin humo regulados.

Un análisis presentado en el E Cigarette Summit 2025 destaca la importancia de un equilibrio regulatorio que permita reducir el consumo de cigarrillos, fomentando un uso regulado de alternativas como los cigarrillos electrónicos, con restricción especial entre la población más joven.

En la pasada edición del E Cigarette Summit, celebrado el 19 de mayo en Washington, científicos, reguladores y entidades de la salud mundial evaluaron el éxito de Nueva Zelanda y sus políticas para la reducción de consumo de cigarrillo. Nueva Zelanda tiene algunas de las leyes de vaping más liberales del mundo, y el rápido aumento en el uso de vape se ha correlacionado con descensos sin precedentes en el tabaquismo desde 2018.



“La forma en que los neozelandeses consumen nicotina se ha transformado. Actualmente, menos del 6,9% de los adultos fuma a diario. Nueva Zelanda se ha fijado el objetivo de estar libre de humo para finales de 2025, es decir, que menos del 5% de los adultos fumen a diario”, explicó Ben Youdan, director de ASH New Zealand, la principal organización independiente de campañas antitabaco de Nueva Zelanda. “El rápido descenso del tabaquismo en los últimos años significa que hemos superado este objetivo en el caso de los jóvenes y los menos desfavorecidos”, añadió.



Este análisis coincide con un estudio reciente (Do the differing vaping and smoking trends in Australia and New Zealand reflect different regulatory policies? – Mendelsohn – Addiction – Wiley Online Library ) que concluyó que países que promueven productos sin humo, como es el caso de los cigarrillos electrónicos, muestran una reducción importante del consumo de cigarrillo tradicional.



La investigación examinó las tendencias de consumo de tabaco y vapeo entre 2016 y 2023 en Australia y Nueva Zelanda, dos países con políticas distintas en torno a la reducción de consumo de tabaco. Mientras que Australia mantiene una legislación altamente restrictiva, Nueva Zelanda, entendiendo la ciencia detrás de estos productos, ha optado por un modelo regulado que facilita a adultos fumadores el acceso a estos productos. Se evaluó la evolución del tabaquismo diario y el uso de cigarrillos electrónicos en adultos y jóvenes. Los datos revelaron una reducción más acelerada del tabaquismo en Nueva Zelanda en comparación con Australia. La tasa de fumadores diarios en adultos neozelandeses disminuyó del 14,5% al 6,8%, mientras que en Australia el descenso fue del 12,2% al 8,3%.



Asimismo, en Nueva Zelanda se observó una disminución más rápida del tabaquismo entre los sectores socioeconómicamente más vulnerables y en comunidades indígenas. Por otro lado, en Nueva Zelanda, las cifras de vapeo en jóvenes han comenzado a descender tras la introducción de nuevas regulaciones.

Los resultados sugieren que la estrategia de Nueva Zelanda podría haber facilitado una disminución más rápida del tabaquismo, además de reducir desigualdades en salud.



