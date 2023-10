Luego de que el presidente Luis Abinader ordenara intensificar las acciones para controlar el brote de dengue en el país, las autoridades de salud activaron las medidas de mayor impacto en materia preventiva para enfrentar la propagación de la enfermedad.



El ministro de Salud, Daniel Rivera, informó ayer que de los que buscan asistencia médica en los hospitales, el 28 por ciento es sospechoso de dengue.



El funcionario aseguró que mantiene una estricta vigilancia epidemiológica del dengue, ante el incremento de casos que registra en lo que va de año en el país, y que arrecia las acciones e intervenciones comunitarias dirigidas al control del mosquito transmisor.



Primero, en coordinación con otras instituciones, el Ministerio de Salud intervino este jueves sectores del Área II de Salud en el municipio de Santo Domingo Este.



Las autoridades recorrieron los barrios Los Tres Brazos, Alma Rosa, Vietnam de Los Mina, San Antonio, Los Cartones, entre otros.



Las medidas contra en dengue



Aquí se tomaron medidas como la descacharrización, que es una de las de mayor impacto en materia de prevención e implica desechar los objetos en desuso que se encuentran en los hogares.



También implementan jornadas de fumigación y orientación a los munícipes y otras acciones dirigidas a controlar el brote de dengue que azota a la nación.



El ministro de Salud explicó que estas acciones se realizan de manera simultánea en las diferentes provincias del país desde hace siete meses.



El funcionario llamó a la población a permitir que el personal de salud, debidamente identificado, pueda acceder a sus hogares para fumigar.



Daniel Rivera enfatizó que es necesario eliminar los criaderos, principalmente mantener los tanques donde se acumula agua, limpios y bien tapados.



Ministro dice no acultan datos



Sobre la incidencia de casos dijo que no hay intención de ocultar datos, pero indicó que han pedido al Servicio Nacional de Salud (SNS) que reporte a diario los casos de ingreso y egresos.



En cuanto a las defunciones, Rivera explicó que conlleva un protocolo para lograr las evidencias y etiquetar un paciente diagnóstico definitivo de dengue y por ello no se dan a conocer los casos inmediatamente. “Sino luego de una exhaustiva investigación, pero no hay forma de ocultar información”, sostuvo.

“Hospitales seguirán congestionados”

El ministro de Salud advirtió que los hospitales seguirán congestionados, porque hay otra cantidad de virus como el respiratorio agudo. Dijo que los problemas respiratorios siguen siendo mayores. No obstante insistió en que se debe asistir al centro de salud más cercano cuando los niños presentan fiebre. Opinó que aquellos niños con falcemia y cualquier otra condición especial de salud, son más propensos a desarrollar un dengue.