Email it

Los constantes cambios en el clima que tiene el país pueden ser la causante de la presencia de distintas afecciones respiratorias sobre el territorio, que poco a poco están llevando a parte de la población a retomar medidas como el uso de las mascarillas para evitar contagios.



Según el doctor Ronald Skewes, titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), en lo que va de año a nivel nacional se ha diagnosticado entre la ciudadanía el virus sincitial respiratorio y el adenovirus, así como la influenza sobre todo la tipo A y el covid-19, que en los últimos días presenta un leve aumento en su prevalencia.



Pero la presencia de dichas enfermedades no es propia de la República Dominicana, debido a que otras naciones de la región también registran una alta incidencia de padecimientos gripales que impulsaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a emitir una alerta epidemiológica en toda América.



“Tiene que ver con la contaminación ambiental”, expresó en conversación con elCaribe, el médico salubrista Rafael Ramos Rincón, que considera necesario que se le preste atención al cuidado del medio ambiente para evitar que se trastorne la temperatura, porque suele ocasionar la aparición de afecciones.



Señaló que con la temporada ciclónica y la llegada en los próximos días del verano, en el país el ambiente también se puede tornar propicio para que surjan enfermedades vectoriales como el dengue.



Dijo que las alteraciones del clima, además, están contribuyendo a que patologías como la influenza aparezcan en épocas inusuales como en la primavera y el verano, cuando los contagios tradicionalmente surgían en el otoño y el invierno.



Indicó que lo mismo pasa con el dengue, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que ya puede causar brotes en meses fríos como diciembre, mientras que años atrás solo se originaban para junio, julio o agosto.



Riesgo



Ramos Rincón destacó que actualmente una persona puede tener complicaciones por un proceso viral, debido a las secuelas dejadas por el virus del covid-19, que ya no es considerado como una emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El galeno manifestó que las autoridades deben fortalecer las acciones para frenar las consecuencias de la contaminación ambiental, y poner énfasis en la correcta eliminación de los desechos sólidos y en el suministro de agua potable para la población.

La población debe sumarse a la lucha

El doctor Ramos Rincón instó a la población a contribuir con los cuidados para evitar daños al medio ambiente, y no lanzar basura a las calles para que no se produzcan vertederos. También considera que las autoridades tienen que trabajar para prevenir la contaminación en los afluentes. “Es importante proteger los ríos, las cañadas, para evitar esta situación que la vamos a ver y la seguiremos viendo si no hacemos cambios”, precisó.