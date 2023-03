Mientras que en zonas de Santo Domingo Este como Villa Liberación y El Almirante la situación del cólera está en vías de disminución, en barrios del Distrito Nacional la incidencia de la enfermedad está empezando a subir y preocupa a los residentes de los lugares donde se han reportado contagios, quienes ya están empezando a tomar medidas para evitar la afección.



Es el caso de Agustín Puello que reside en Villa Francisca, y teme que la afección continúe propagándose, por lo que entiende que el Gobierno debe enfrentarla con mayor seriedad.



“Esa penetración haitiana ha traído toda esa consecuencia”, expresó el señor de 84 años que declaró que está siguiendo las recomendaciones de higiene para no contraer la patología, y llamó a las autoridades a fortalecer la vigilancia epidemiológica en la frontera.



Para algunos lugareños como Altagracia de León, el cúmulo de basura en la comunidad es uno de los factores que pueden hacer propicio la transmisión del cólera, así como una cañada que pese a estar asfaltada sigue siendo un foco de enfermedades.



Así lo afirmó Charina Beliz, al indicar que en la localidad también se han visto afectados por cuadros diarreicos.



Recientemente el Ministerio de Salud Pública (MSP) notificó tres contagios de cólera en Villa Francisca, y desde la semana pasada en brigadas están acudiendo a los hogares como parte de los operativos para orientar a los munícipes a eludir la patología.



Sin embargo, en el Domingo Savio donde también registraron un caso todavía no están haciendo ese tipo de intervenciones, pero sí vacunaron en uno de los centros educativos de la zona.



“Ya me vacuné en la Escuela Santo Domingo Savio”, resaltó Elizabeth Abreu, quien llamó a la población a mantener la limpieza de la barriada para que no surjan nuevos infectados.