Mientras Haití tenga una presencia activa de cólera, la República Dominicana corre el riesgo de registrar brotes de la enfermedad.



Así lo sostiene el doctor Manuel Colomé, que piensa que la solución para controlar la bacteria que origina el padecimiento debe ser desarrollada y dirigida por ambas naciones.

“No hacemos nada controlando las cosas de un lado y que el otro también tenga el problema, es un esfuerzo de ambas naciones (…), es como que la casa se esté quemando y solo apagues el fuego de una habitación, igual te vas a quemar”, expresó en conversación con este medio el especialista.



El docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), dijo que pese a que el país presenta una evolución en el sistema de salud, todavía tiene factores de riesgos que pueden producir la patología como los índices de pobreza y desigualdad, y el mal manejo de los desechos y el tratamiento de las aguas.



Asimismo, señaló que el constante flujo migratorio de haitianos hacía el territorio que puede aumentar por los nuevos estallidos sociales de la vecina nación, elevan la probabilidad de que sigan reportando casos nuevos de cólera.



En ese sentido, entiende que ambos países deben dirigir esfuerzos en conjunto para enfrentar el resurgimiento de la afección diarreica.



Prevención



El experto en epidemiología explicó que el cólera es una enfermedad de origen hídrico porque su transmisión está relacionada a la ingesta de agua contaminada, por esta razón, recomendó a la población clorificar o potabilizar el preciado líquido antes de su consumo.



Otra de las medidas preventivas del médico, es la buena cocción y manipulación de los alimentos, y el lavado constante de las manos, en especial para las personas que no tienen una disposición adecuada de las excretas en la casa. “La gente que tiene baños compartidos son un factor de riesgo importante”, indicó el galeno, al tiempo que resaltó que la higienización es la clave para no resultar enfermo con la nueva oleada del padecimiento.



Los de mayor cuidado



El doctor Manuel Colomé, que recientemente fue designado como editor asociado de la revista internacional Human Vaccines & Immunotherapeutics, indicó que como sucede con otras enfermedades infecciosas, el cólera puede atacar con fuerza a los infantes y a los envejecientes. El catedrático explicó que el sistema inmunológico de los niños es inmaduro y el de los adultos mayores está en proceso de deterioro, por lo que el cuadro de desnutrición que causa la infección puede arrebatarles la vida. No obstante, precisó que en cualquier persona el tratamiento oportuno disminuye los eventos de gravedad.