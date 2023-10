Los casos de dengue en el país siguen en descenso como se había previsto en las últimas semanas, debido a la fase de meseta en la que se encuentra la enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito.



Sin embargo, se ha observado un aumento considerable de pacientes con infecciones de vías respiratorias, como la influenza, el virus sincitial, adenovirus y el rinovirus, advirtieron ayer las autoridades de salud.



Ante el panorama el Ministerio de Salud Pública (MSP) exhortó a los padres y tutores a acudir a los centros para aplicar a sus hijos las vacunas, además de reforzar las medidas preventivas y de higiene como el lavado de manos para evitar mayor propagación de contagio.



“A medida que van bajando en el dengue entonces van subiendo los casos respiratorios se van vaciando las camas de dengue pero entonces van llegando los niños con mucha fiebre y problemas respiratorios a los hospitales y clínicas”, precisó Luis Rosario, titular de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud.



En la rueda de prensa ofrecida ayer en la sede del organismo, Rosario indicó que el dengue ha mostrado una notable disminución en el número de casos, 1,192 registrados, menos en la semana epidemiológica número 38, cuando alcanzaron los 1,201 casos. El total de casos probables en el presente año es de 10,501.



En torno a la mortalidad del dengue, el titular de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud indicó que a la fecha han sido confirmadas nueve defunciones por causa del dengue, con una letalidad de 0.09%, mientras que otras 17 se encuentran en investigación.



Situación en hospitales infantiles



Al participar en el encuentro con los medios de comunicación, la directora del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, Dhamelisse Then, informó que el centro de salud ha atendido alrededor de 1,400 casos de internamiento por dengue en lo que va de año.



Por igual coincidió en afirmar el aumento de casos respiratorios que se presentan en las áreas de emergencias del centro de salud.



“Estamos viendo muchos niños que llegan al hospital sintomáticos respiratorios con fiebre, tos, estornudos, infección nasal. Esto en los niños más pequeños en los lactantes por debajo de los dos años”, externó Then al momento de hacer el llamado a vacunarse, en especial a la población infantil de riesgo, entre los 6 meses y los 2 años de edad.



De su lado, Mabel Jones, directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, informó que en el referido hospital se encuentran 64 pacientes con síntomas febriles, 22 fueron dados de alta en el día de ayer, en tanto que ingresaron otros 32 nuevos pacientes, con patologías como anemia, asma, neumonía, sistemas bronquiales de varios tipos.



Positividad del dengue



La positividad mensual de dengue ha ido disminuyendo desde un 44.3% en el mes de julio, a 26.2 % en septiembre, de acuerdo con la doctora Ivonne Imbert, directora del Laboratorio Nacional Doctor Defilló.



La titular detalló que para la semana 39 la positividad fue de 18%. La secuenciación de muestras positivas de DENV 2 y DENV3 hasta la semana 35 arrojó, que los genotipos circulantes son DENV2-genotipo III (Asiático Americano) y DENV3- genotipo III (Linaje Americano 2), siendo el rango de edad más frecuente de 5 a 16 años.

Investigan 17 muertes por posible dengue

El Ministerio de Salud Pública informó que se investigan al menos 17 muertes de personas que probablemente perecieron a causa del virus del dengue.



El director General de Epidemiología, Ronald Skewes, explicó que para la evaluación de las posibles muertes por dengue, una vez las defunciones probables de la enfermedad son notificadas por los centros hospitalarios, el expediente pasa a una comisión especial que audita y verifica el caso para posteriormente rectificar o no la causa del fallecimiento. Precisó que en la referida comisión auditora se integran representantes de las sociedades especializadas del Colegio Médico Dominicano y del Ministerio de Salud, quienes presentan los casos que entran en investigación.



“Ese proceso a veces puede tardar porque no es fácil reunir a un grupo de especialistas, juntarlos todos en la mañana y discutir varios casos, entonces eso es un poco lo que está sucediendo que se puede crear suspicacia sobre las muertes por dengue, pero la comisión es la que está discutiendo y nos va a decir si es o no una defunción por dengue”, señaló Skewes.