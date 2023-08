Los hospitales públicos, a los que diariamente acuden personas de escasos recursos a buscar atenciones de salud, son los que están presentando mayor suspensión de servicios debido a los llamados a paro realizados por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas.



En centros como el Salvador B. Gautier y el materno infantil Santo Socorro, la nueva paralización de las consultas y procedimientos electivos que culmina a la medianoche de este viernes, tuvo un gran apoyo por parte de sus galenos que se sumaron a los reclamos que tiene la agrupación que los dirige contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), a pesar de que cientos de pacientes resultaron perjudicados.



Ivana García fue una de ellas, que no pudo ser atendida por un cardiólogo para dar seguimiento a la condición que tiene en el corazón, aunque hizo una cita hace dos meses para poder ser recibida por el especialista.



“Soy una persona que tiene problemas y si vengo agendar una cita, es porque se supone que necesito un médico”, expresó la joven que asistió al Santo Socorro a donde le reprogramaron la consulta para el mes de octubre.



Debido a la reactivación de la lucha de los galenos contra las ARS, García manifestó que ya está pensando buscar servicios en un centro hospitalario privado a pesar de que no tiene recursos, porque necesita ser asistida por un especialista por la afección cardiológica que padece, producto de la cual estuvo ingresada en una unidad de cuidados intensivos el año pasado.



El hijo de 10 años de Rosaura Zarzuela también tuvo que regresar a casa desde el referido hospital sin ser visto por su médico, al que su madre recurrió para que le diera seguimiento a su estado físico porque está positivo con dengue.



“Esto nos afecta a todos los pacientes, yo vine desde Villa Mella porque el niño tiene dengue y la pediatría que lo atendió ayer (miércoles) no estaba”, expuso la progenitora del menor, que llamó a los profesionales de la medicina a volver a la mesa de diálogo para que puedan conseguir un acuerdo.



La misma recomendación hizo Josefina Pérez, que espera ser consultada por un endocrinólogo y un nutricionista la próxima semana en el Santo Socorro, porque los pacientes vulnerables necesitan la prestación de servicios.



En ambos hospitales no se detuvo la asistencia a los pacientes críticos ni a las emergencias, así lo hizo saber Bertha Selmo, que indicó que su familiar ingresado en el Salvador Gautier con una infección en una pierna estaba recibiendo la asistencia que necesitaba de parte de los galenos.



No obstante, la señora alzó su voz contra la paralización de los médicos y también le pidió que retomen las conversaciones con las autoridades.



“Tienen que sentarse en la mesa del diálogo para que no sufran los demás, porque los pacientes están sufriendo bastante y no tienen la culpa sobre eso”, precisó.



En clínicas como la Abel González y la Cruz Jiminián, situadas en el Distrito Nacional, algunos de sus médicos se mantuvieron dando atenciones de salud como lo hacen de manera regular, pero por consultas estaban cobrando entre 1,000 y 2 mil 500 pesos.

Senén Caba reitera llamado a Luis Abinader

El doctor Senén Caba, que preside el Colegio Médico Dominicano, volvió a pedir la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, para que se pueda solucionar el conflicto, luego de afirmar que los encuentros encabezados por la vicepresidenta Raquel Peña, con el ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps, en el Comité Honorarios; y con los doctores Daniel Rivera y Jesús Feris Iglesias, ministro de Salud y Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, respectivamente, fracasaron porque no pudieron lograr un acuerdo entre las partes.