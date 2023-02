La Zurza fue el epicentro del cólera cuando reapareció la enfermedad en el país, pero tiene alrededor de cuatro semanas sin reportar casos nuevos, los cuales se están originando en otras zonas de la capital como Villa Liberación y El Almirante.



Sin embargo, a pesar de que no se están registrando contagios, las autoridades recomiendan a los residentes del lugar no bajar la guardia porque siguen estando en un área de riesgo.



La parte baja de la barriada está al margen del río Isabela, donde se encontró la bacteria que transmite la patología, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) insta a quienes viven allí a continuar con las medidas de higienización para que no se contagien.



Además de ser uno de los primeros lugares en recibir la vacuna que previene la condición, la cartera sanitaria también realizó operativos de limpieza en la comunidad, llevaron agua potable y cloraron las pozas en las que se bañan niños y adultos para contener la propagación de la afección diarreica.



El organismo también está haciendo intervenciones en los sectores que colindan con la localidad, como Villas Agrícolas y el Ensanche Luperón a donde llevaron la vacuna y dieron a los munícipes las orientaciones de lugar para que puedan prevenir el padecimiento.



No obstante, las referidas demarcaciones también han sumado casos a las estadísticas que recogen el comportamiento de la enfermedad desde hace cuatro meses.



De acuerdo a las autoridades, por el actual brote que tiene el país aún no hay fallecimientos, pero sí se registra un acumulado de 71 contagios.



En cuanto a la hospitalización, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), destacó ayer que la red pública tiene 200 camas disponibles para ingresar a pacientes y su uso todavía está en valores normales.