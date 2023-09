Representantes de la Asociación de Enfermería exigieron ayer mejorías en las condiciones del Hospital Municipal de Villa Mella, ante las alegadas anomalías de parte de la actual gestión administrativa.



En medio de una protesta pacífica frente a las instalaciones del referido centro de salud, el gremio de las enfermeras aseguró que por la supuesta negligencia del administrador del centro hospitalario, Lenny Pascual, han tenido dificultad con la alimentación de los pacientes, así como con suministro del oxígeno, agua y medicamentos esenciales para la atención de los pacientes, situación, además, se suman inconvenientes con el pozo séptico del cual se desbordan las aguas sucias en medio del área de emergencia, medicación y laboratorio.



Asimismo, dijeron haber detectado irregularidades en las compras que se hacen para el hospital, con presuntas alteraciones de facturas y que han dejado el hospital sin alimentos para los ingresados.



Las representantes del gremio de las enfermeras aseguraron que en varias ocasiones han reportado las irregularidades que han estado ocurriendo en el centro hospitalario de parte del administrador, y había pedido en reiteradas ocasiones su desvinculación pero no han tenido una respuesta satisfactoria a su reclamo, por lo cual iniciaron su lucha en espera de que las autoridades adopten las medidas de lugar.



“Nosotros hemos solicitado en varias ocasiones la destitución del señor Lenny Pascual y que traigan un administrador que sepa manejar la institución tan bien como a los pacientes”, expresó Savery Hernández en nombre de las enfermeras.



Las profesionales del área de la salud, además, externaron su preocupación por la falta de elementos esenciales para el servicio adecuado a los pacientes y las condiciones del hospital municipal en momentos en que el brote de dengue ataca el país.



Defiende su gestión



De su lado, el administrador del Hospital Municipal de Villa Mella, Lenny Pascual, explicó que el centro de salud está siendo intervenido por el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de la Vivienda que dan seguimiento a la remodelación del centro, que ha tenido un estancamiento por vicios de construcción, lo que dificulta hacer mejoras más allá de las que realicen estas instituciones.



En cuanto a las denuncias sobre la alimentación de los pacientes, aseguró que debido a la reciente desvinculación de la encargada de compras y la técnica encargada de estas funciones se han generado retrasos en la entrega de las comidas y cenas. “Estábamos trabajando por el portal de Compras y al suceder esto tuvimos que recurrir a compras directas, por eso ha habido uno que otro retraso”, precisó.



Al afirmar también que cumplen cada fin de semana con el abastecimiento del oxígeno en el hospital, alegó que las denuncias de las enfermeras sobre su gestión están fundadas en otros intereses.



“Pueden preguntar a las encargadas de mi proceder como administrador y cómo yo me manejo con ellas. Eso tiene una finalidad y es que, responsablemente lo digo, hemos tenido una que otra diferencia con la Dirección y entiendo que de ahí viene eso… Si a mí no me han removido de esta posición es porque se entiende que yo hago mi trabajo, si no lo hiciera yo no estaría aquí”, aseveró Pascual en su defensa.

Construcción del nuevo centro lleva nueve años

Desde hace nueve años se inició la construcción de una nueva infraestructura para trasladar allí los servicios de consulta del centro de salud y ofrecerlo en condiciones óptimas para los pacientes y el equipo médico. Ante la demora de lo que se vislumbraba como la anexión de un moderno edificio el personal del hospital brinda servicios a los pacientes en un local residencial y varias oficinas comerciales que fueron rentados de manera “provisional”.