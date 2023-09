Cuatro de cada 10 personas que entran en paro cardíaco presentan una actividad cerebral que equivale a la consciencia durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta una hora después de que deje de latir el corazón.

Esta es la principal conclusión de un nuevo estudio publicado por la revista oficial del Colegio Europeo de Resucitación y realizado por equipos de investigadores de 25 hospitales de todo el mundo. La investigación concluyó también que hasta el 39% de los pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco recuerdan ciertas partes de su tratamiento o experiencias trascendentales de su muerte.

El estudio, llevado a cabo por investigadores de Estados Unidos, Bulgaria y Reino Unido, siguió a 567 pacientes cuyos corazones dejaron de latir mientras estaban ingresados en un hospital. Los investigadores fueron alertados por un buscapersonas cuando un paciente entró en paro cardíaco y mientras el personal sanitario ejercía la reanimación cardiopulmonar, los científicos monitorizaron la consciencia visual y auditiva de la persona. En los casos en los que la RCP duró un poco más, también vigilaron la actividad cerebral y la saturación de oxígeno en el cerebro.

Un 39% de los pacientes que sobrevivieron tienen recuerdos de la muerte

De las 567 personas participantes en el estudio, solamente 53 pacientes sobrevivieron el paro cardíaco y de ellos, sólo 28 individuos eran capaces de hablar sobre su experiencia y sus recuerdos del suceso. A pesar de sufrir una depravación de oxígeno importante, uno de ellos aseguró haber visto al personal sanitario poner electrodos en su pecho y sentir los estímulos eléctricos, mientras otro paciente decía que podía ver y escuchar a los médicos hablando durante la RCP. Por otra parte, seis de los sobrevivientes eran capaces de describir su experiencia cercana a la muerte como, por ejemplo, escuchar a seres queridos hablando o ver desde arriba lo que les estaba ocurriendo.

Sin embargo, en los pacientes que murieron como consecuencia del paro cardíaco y, por tanto, no podían contar sus experiencias posteriormente, los investigadores solamente eran capaces de concluir que estas personas mostraron una actividad en el cerebro equivalente a la consciencia, pero no si realmente eran conscientes o no

La vida después de la muerte (Getty Images)

Hasta ahora, científicos estimaron que tan sólo el 1% de las personas que recibían RCP eran conscientes, teniendo en cuenta sus movimientos, sonidos y otros signos de consciencia. Sin embargo, los resultados de esta investigación apuntan a que esta cifra se acerca más al 7%.

Los autores también descubrieron que las experiencias mentales calificadas como positivas por los pacientes durante la PCR como, por ejemplo, hablar con seres queridos, tuvieron un efecto positivo en la recuperación emocional de aquellos pacientes. Por otro lado, aquellas personas que aseguraron haber sufrido dolor durante la RCP sufrieron más consecuencias emocionales negativas después del suceso.

Sólo un 30% de los españoles saben realizar la reanimación cardio-pulmonar

Sólo tres de cada 10 personas en España sabe cómo se lleva a cabo la reanimación cardio-pulmonar, una técnica que puede salvar miles de vida cada año, según datos de 2016 de la Fundación Española del Corazón. En una entrevista con la fundación, el cardiólogo Ignacio Fernández Lozano ha estimado que las muertes por paro cardíaco se podrían reducir hasta un 30% si la población supiera hacer de forma correcta la RCP. Según cifras de 2021 de la Sociedad Española de Cardiología, se producen más de 52.000 paradas cardiacas cada año en España.