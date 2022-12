Email it

Bajo consignas y con pancartas en manos; doctores, profesores, abogados y estudiantes marcharon ayer hacía el Congreso Nacional para pedir un cambio en la Ley 87-01 de Seguridad Social.



La manifestación fue encabezada por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que desde hace meses está exigiendo a las autoridades que sean eliminadas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las de Fondo de Pensiones (AFP).



Debido a la protesta, la agrupación sanitaria suspendió las atenciones de salud en los hospitales del sector público y privado, a excepción de las emergencias y el cuidado a los pacientes en estado crítico.



“Hemos decidido a ser un alto para marchar, por un reclamo que nos une, una ley de Seguridad social basada en derechos para la gente, para los prestadores”, expresó el presidente del gremio, Senén Caba, quien afirmó que la normativa que tiene como 21 años de vigencia se hizo a la medida del sector financiero.



Declaró que el modelo de la ley solo ha llenado de incertidumbre a la población, al tiempo que lamentó que todavía no asuma los servicios de salud que requieren los pacientes mentales, los ancianos y los enfermos de covid-19.



Manifestó que con el dinero que les pagan cada año los afiliados a las aseguradoras se puede establecer un plan básico de salud que cubra todas las enfermedades con sus tratamientos de manera gratuita, así como ofrecer tarifas más justas a los médicos.



“Se inició en el día de hoy el principio del fin de las empresas basadas en el robo y el engaño; un modelo basado en la estafa (…), hay que seguir luchando por un mejor plan básico, con mayor cobertura de las necesidades médicas de los ciudadanos”, expuso.



Maestros sin seguro



En la marcha también estuvo presente, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, quien denunció que hay más de 8 mil docentes que durante su carrera magisterial contribuyeron a la seguridad social que no tienen seguro médico, por lo que llamó a las autoridades a incluirlos en el sistema.



Asimismo, pidió que sea fortalecida la ARS Semma que es exclusiva para los maestros, y que todos los educadores y el personal administrativo del Ministerio de Educación (Minerd) sean incluidos en ella.



Mientras que el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, durante la protesta exigió un sistema de seguro familiar que no tenga privilegios.

Protesta se realizó sin eventualidades

La marcha de las organizaciones sindicales salió desde la sede del Colegio Médico Dominicano y antes de llegar al órgano legislativo recorrieron las calle Modesto Díaz y las avenidas Abraham Lincoln, Simón Bolívar, así como la Enrique Jiménez Moya, lo que causó la ralentización del tráfico del Distrito Nacional, sin embargó transcurrió con normalidad y sin incidentes entre miembros de la Policía Nacional y los manifestantes.