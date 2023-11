La exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, expresó que es lamentable que en vez de avanzar se haya retrocedido, refiriéndose a las jornadas preventivas del dengue.



Guzmán Marcelino dijo: “Este año el dengue encontró al Gobierno asando batata”.



La exfuncionaria afirmó que cada año hay que activar los equipos, desde salud colectiva hasta las direcciones provinciales, y realizar un plan de contingencia para contrarrestar la enfermedad.



“El Servicio Nacional de Salud es responsable de entregar junto a la Unidad de Atención Primaria todo lo necesario para la prevención del dengue, por lo que si el Ministerio de Salud hubiera actuado, de seguro, el país no estaría en esta situación”, resaltó.



Criticó que las autoridades solo se han limitado a decir que los casos de dengue están bajando, pero si una familia tiene una persona con dengue, entonces para ella no está bajando.



Declaró que la solución para luchar contra el mosquito no es salir a fumigar, sino que lo primero que las autoridades de salud debieron de hacer fue salir en combinación con otras entidades e ir a los sectores donde no hay agua a llenar esos tanque y proporcionales las fundas.



“Si se hubieran combinado instituciones como: los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y todas las Coras y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) no estuviéramos ante esta epidemia”, afirmó.



Aseguró que ese es un método que ha funcionado en el pasado, en los años 2015 y 2016.



Los centros de salud públicos y privados continúan abarrotados por pacientes con síntomas de dengue, aunque las autoridades de salud, que los efectos de la enfermedad en la población mantienen una tasa de contagio y letalidad menor que la del resto de países de Latinoamérica.