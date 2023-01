Email it

Aunque los familiares de Geralys Payano, la joven madre de 20 años a quien le sustrajeron a su hija recién nacida de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina acusaron a una mujer vestida de enfermera de cometer el hecho, en el centro tienen la sospecha de que esta no actuó sola y recibió la ayuda de otras personas para salir de las instalaciones con la infante.



“Para nosotros no fue una sola persona y hay más involucradas”, así se expresó ayer el director de comunicaciones del hospital, David Salvador, que aseguró que las investigaciones para conocer el paradero de la menor en la que participan los organismos pertenecientes al Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Procuraduría General de la República (PGR) están avanzadas.



En ese sentido, declaró que hay una parte del personal que laboró la noche que se produjo la desaparición de la pequeña que está siendo investigado por las autoridades.



Manifestó que el centro asistencial tiene un personal compuesto por 1,600 empleados que deben portar una identificación para entrar a cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, confirmó que pese a que están conectadas, no todas las cámaras funcionan correctamente.



Desconsuelo



Cristian Camila es el nombre con el que Geralys Payano quiere bautizar a su hija, la cual es la segunda porque hace un año y tres meses se convirtió junto a su pareja Cristian Guzmán Nolasco en madre primeriza.



De acuerdo con la abuela de la pequeña, Agripina Nolasco Girón, la joven madre está en estado de depresión desde que perdió a su bebé la madrugada del viernes pasado, por lo que piden a las autoridades fortalecer las labores de búsqueda.