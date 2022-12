Email it

El hospital pediátrico Robert Reid Cabral confirmó ayer que recibió y aún tiene ingresado a un menor de 16 años que según familiares fue abusado sexualmente por unos ocho hombres en el kilómetro siete de la carretera Sánchez.



No obstante, el director del centro de salud, Clemente Terrero, destacó que no tienen evidencias de que el adolescente fue víctima de violación.



Al conversar con los medios, el galeno dijo que el joven llegó al hospital a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 con traumas múltiples, por lo que se internó con esa condición.



“El hospital no tiene conocimiento y ninguna prueba de eso que se está diciendo”, expresó el galeno, quien aseguró que desde su llegada se le han brindado todas las atenciones de lugar.



Dijo que el paciente recibió asistencias de la mano de un neurólogo y un neurocirujano por los traumas múltiples con los que fue ingresado al centro, por lo que todavía sigue siendo un paciente de cuidado.