Alrededor del 10 por ciento de los pacientes que recibe el hospital pediátrico Hugo de Mendoza son invisibles ante el registro civil del país, ya que una gran cantidad de los niños a los que prestan servicios médicos aún no han sido declarados por sus padres y no están inscritos en la seguridad social.



Así lo expresó ayer la directora del centro de salud, Dhamelisse Then Vanderhorst, quien detalló que debido a la situación tuvieron que recurrir a la Junta Central Electoral (JCE) para poner un punto de documentación en el establecimiento, donde los infantes puedan obtener su acta de nacimiento y posterior a eso ingresen a la lista de usuarios del Senasa.



Al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN, la médico destacó que los servicios que ofrece el hospital son eficientes y equitativos para todos los pacientes, incluso para aquellos que no están asegurados que también reciben consultas, al igual que los tratamientos y antibióticos que necesitan.



“Se atienden independientemente porque garantizamos los derechos del niño y la salud es uno de ellos”, expresó.



Manifestó que el centro asistencial que tiene nueve años en funcionamiento ofrece atenciones de salud a menores desde el nacimiento hasta que alcanzan la mayoría de edad en una serie de especialidades pediátricas. Destacó que cuentan con dos Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), una pediátrica y otra neonatal, así como con cinco quirófanos.



Indicó que el hospital es de autogestión, al explicar que parte de los recursos que reciben lo utilizan para pagar la nómina y el resto lo gestionan mediante la venta de servicios a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).



En ese sentido, llamó a las aseguradoras a subir las tarifas que ofrecen actualmente como pago de los servicios, con miras a recaudar más recursos para que la atención sea de mayor calidad.

El hospital infantil tiene múltiples premios

La eficiencia del Hugo de Mendoza, que ya es un hospital de referencia en el país, ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente. Según Dhamelisse Then Vanderhorst, el centro médico pertenece al grupo de entidades públicas que han ganado el premio iberoamericano a la calidad en la categoría oro, lauro que solo han conseguido cuatro instituciones.