Santiago, RD.- Ante las inundaciones provocadas por las lluvias registradas por todo el territorio nacional, la infectóloga Margarita Santana recomienda a la población a mantener la higiene y evitar el contacto con las aguas residuales.

“Cuando tenemos estas catástrofes naturales hay que estar en alerta máxima con las enfermedades infecto-contagiosas. El agua contaminada incrementa la leptospirosis y después viene el dengue, recordemos que todavía sigue”, enfatizó la especialista.

Santana aconseja que debe tomarse en cuenta tres elementos básicos: si no hay agua potable es mejor hervirla, no comer alimentos crudos y acudir de inmediato al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas como la fiebre.

Más vulnerables

La también pediatra explicó que las personas que viven en condiciones como el hacinamiento son más vulnerables a contagiarse de cualquier enfermedad.

“La pobre educación ayuda. No es posible que haya gente que se bañe en estos charcos, es un riesgo. Si no es necesario, no se exponga”, comentó.

La higiene de las manos antes y después del baño y previo a tocar los alimentos a ingerir son algunas de las medidas para el control de las infecciones.