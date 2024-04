Con la consigna “Alto al dengue por mí, por mi familia y por mi país” el Ministerio de Salud Pública continúa la Jornada Nacional Contra el Dengue con la cual ya ha realizado más de 50 mil intervenciones en todo el país.



El Área VI de Salud Pública llevó uno de sus operativos en el sector Galindo de Arroyo Hondo del Distrito Nacional, donde la directora de la entidad, Karen Gómez Román, aseguró que desde el lanzamiento que encabezó la vicepresidenta de la República el pasado nueve de abril ya han intervenido más de cinco mil casas solo de su demarcación.



Agregó que estos operativos ya han alcanzado más de 14 mil personas que corresponden a los 13 sectores y a los 33 subsectores del área VI de Salud del Distrito Nacional.



Guzmán Román resaltó que objetivo de estos operativos no solo es fumigar o deschatarrizar sino concientizar, educar y orientar a toda la población para que todos sepan que la lucha contra el dengue no consiente en limpiar solo sus casas y entorno, también la comunidad.



La doctora subrayó que el dengue es un problema de salud por ende es una problemática colectiva, razón por la que junto a los insumos que distribuyen buscan la forma de trabajar junto a los líderes comunitarios para reunir a residentes e impartir charlas de concientización.



Durante la jornada realizada el día de ayer más de 60 personas trabajaron en el Galindo en el operativo contra el dengue, esta jornada se realizó junto a los líderes de la comunidad, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y el Comando Conjunto Metropolitano de las Fuerzas Armadas, (Cocom), en representación del Ministerio de Defensa.



La directora del área VI explicó que el sector Galindo, a pesar de que es muy pequeño, tiene una gran cantidad de puntos rojos, porque este barrio está compuesto por muchos callejones, por lo que en la mayoría de esto no le llega el agua continuamente, razón por la que tienen que utilizar tanque o tinacos para reservar el preciado líquido.



El señor Seneo Montero, residente del sector dijo que Salud Pública anteriormente solo mandaba los insumos a los líderes comunitarios para que lo entregaran, pero que se siente muy bien porque esta es la primera vez en la que ellos vienen personalmente.

Más sobre el Área VI de Salud Pública

Esta es una dependencia del Ministerio de Salud Pública, está compuesta por 13 sectores y 33 subsectores, que abarcan desde la avenida Ortega y Gasset hasta el Kilómetro 13 de la Autopista Duarte, y desde la John F. Kennedy hasta la Nicolás de Ovando. Su densidad poblacional de 9,141 habitantes.

Está ubicado en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Santo Socorro en el Ensanche la Fe del Distrito Nacional.