Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) señaló que la hipertensión arterial, las enfermedades isquémicas del corazón, los accidentes cerebrovasculares, así como el sobrepeso y la obesidad por el consumo excesivo de grasas y carbohidratos, fueron las responsables de más del 70 por ciento de un estimado de 66 mil 918 muertes que ocurrieron en el país el año pasado.



En su informe de resultados de impacto, la entidad dijo que las defunciones causadas por afecciones como el covid-19, el dengue, la malaria y otras patologías infecciosas estuvieron por debajo de la cifra citada.



No obstante, declaró que durante el 2022 hubo un aumento de casos de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, debido a su comportamiento regular porque fue un año epidémico. Sin embargo, manifestó que la incidencia de la patología fue inferior a los años epidémicos anteriores, porque para el mes de diciembre solo se registraban 8 mil 340 infecciones y 42 fallecimientos.



La institución también destacó que el país logró aplanar la curva de contagios de covid-19, y a la vez consiguió una reducción en los porcentajes de enfermos diarios, hospitalización y decesos.



Dijo que se detectaron 316 casos de malaria, de los cuales 217, un 68.6 por ciento, fueron notificados en provincias cercanas a la frontera y en San Juan de la Maguana, pero no se reportaron muertes. Asimismo, añadió que solo se registraron 257 personas con leptospirosis.



Salud materna-infantil



Tras registrar 65 decesos, el organismo señaló que la mortalidad materna disminuyó con respecto a años anteriores donde cien o más féminas en estado de gestación perdían la vida. No obstante, puntualizó que la demanda de servicios de mujeres de origen haitiano sigue elevando la cifra, por condicionantes sociales que perjudican su estado de salud. Agregó que la mortalidad neonatal también presentó mejoría, pero pese a la baja de los indicadores, sostuvo que se deben concentrar las gestiones para mejorar la atención en ambos sectores.

El VIH prevalece en personas transgénero

En el reporte, el organismo detalló que durante el 2022 las personas transgénero encabezaron las infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que es el causante del sida, con una prevalencia de contagios de 27.7 por ciento, a estos les siguieron los hombres que tienen sexo con otros hombres con 7 por ciento, los inmigrantes haitianos con un 5 por ciento y los privados de libertad que acumularon una incidencia de la enfermedad que se ubicó en 4.8 por ciento. Mientras que las trabajadoras sexuales obtuvieron una prevalencia de 3.3 por ciento y la población en general de 0.9%.