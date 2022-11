Email it

La general del comando Sur de los Estados Unidos, Laura J. Richardson, dejó inaugurada ayer la Feria de Salud de la Mujer en la denominada “Missión Comfort República Dominicana 2022’’ en el Club Mauricio Báez, de la capital.



Se estima que durante los diez días de este operativo médico en el país, se intervendrá aproximadamente a 7 mil pacientes y se realizarán más de 100 cirugías e impactarán a más de 35 mil dominicanos.



Según la comandante, el programa de atención en el Buque Hospital será amplio y cuenta con dos centros de atención para esos fines, que estarán abiertos al público en Santo Domingo y la provincia de Azua.



“Me encuentro aquí para dar la bienvenida al Buque Hospital Comfort que está en República Dominicana durante sus dos meses y medio que tiene de misión por el Caribe y toda Latinoamérica. Es oportuno que nos encontremos aquí a tan solo días después de que el mundo celebrase el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer’’, expresó Richardson.



Asimismo, resaltó el día de celebración del 25 de noviembre el cual surgió en reconocimiento a la valentía, la lucha y el sacrificio de las Hermanas Mirabal y ponderó que haber llegado tres días después llena de gratitud la misión que tiene como objetivo ofrecer servicios a mujeres de todos los estratos sociales.



La oficial calificó las figuras de las Mirabal como “las más queridas a nivel nacional’’ por sus hazañas y compromiso con la libertad.



‘’Tanto como en la región y el mundo, estamos saliendo de la pandemia covid-19, no podemos olvidar combatir el feminicidio, el cual sigue afectándonos. Sabemos que tres de cada cuatro de las mujeres no reportan estos crímenes basados en la violencia de género’’, enfatizó Richardson.



Para fines de labores, la oficial señaló que “el buque está compuesto por más de 1, 200 tripulantes, quienes a su vez son médicos y pasantes de medicina que cuentan con especialidades en diferentes áreas de la salud para las atenciones’’, sostuvo.



Expresó que a pesar de los inmensos desafíos que enfrenta la región, el Comfort navega en círculos con los lazos inquebrantables entre los pueblos de Estados Unidos y la República Dominicana.



En la actividad estuvieron presentes la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, la directora de Equidad de Género de las Fuerzas Armadas, teniente coronel Dominga Made, Wendy Santos, de la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas y el consejero interino de la Embajada de Los Estados Unidos , Alexander Titolo.

“Nuestra asistencia es para salvar vidas”

El buque estuvo de misión en el país en el año 2019 y esta vez la comandante dijo sentirse emocionada por su equipo y ella porque está es su primera visita al país. “Toda nuestra asistencia es para salvar vidas y prevenir enfermedades, además, los servicios son totalmente gratuitos. La salud también forma parte de la soberanía y la seguridad nacional”, resaltó la general del comando Sur de los Estados Unidos, Laura J. Richardson.