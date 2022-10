Email it

De acuerdo con los expertos, una de cada 12 mujeres tendrá un diagnóstico de cáncer de mama, enfermedad que en República Dominicana tiene un índice de mortalidad que sobrepasa el promedio mundial.



A nivel nacional a las autoridades no solo les preocupa la cantidad de fallecimientos que ocasiona la patología, sino también el número de féminas que cada año resultan afectadas con el padecimiento.



Solo en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), la cifra de casos nuevos aumentó un 340 por ciento.



La información la ofreció ayer el director del centro de salud, José Ramírez Féliz, quien indicó que en 2022 también se incrementaron las cirugías por cáncer de mama un 364 por ciento, y que en la actualidad hay 55 pacientes activas en quimioterapia.



El doctor se expresó en estos términos, al participar en el inicio de la exposición “Sosteniendo la Esperanza”, iniciativa del hospital que forma parte del proyecto de arteterapia que busca que los usuarios reciban los beneficios emocionales y físicos que aporta esta práctica.



En la muestra situada en el sexto piso del establecimiento sanitario, se presenta el diseño y confección de sostenes elaborados por 10 pacientes de cáncer de mama, que buscan concientizar a la población sobre la enfermedad a través de sus historias de vida.



En la actividad también estuvieron presentes, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, quien detalló que la condición no es prevenible, pero se puede resolver cuando se detecta a tiempo.



En ese sentido, el funcionario llamó a las mujeres de 40 años o más a realizarse una mamografía, al indicar que es un procedimiento que no hace daño, sino que ayuda a la notificación oportuna del padecimiento.