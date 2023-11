Las autoridades sanitarias del país reportaron una disminución de los casos de dengue en la República Dominicana, al tiempo que declararon que están interviniendo localidades de Barahona por un brote diarreico agudo que afecta a las personas de esa zona.



Las autoridades sanitarias están interviniendo las localidades de Bahoruco y La Ciénega en Barahona, ante un brote diarreico agudo, el cual no está oficialmente confirmado que sea cólera.



Mientras la intervención se ejecuta, el pánico se ha apoderado de los residentes en el municipio de La Ciénaga en la costa de esta provincia, tras la muerte de otras seis personas, que aseguran los medios digitales informativos locales que dicen que los descensos son a causa del brote diarreico que se registra desde hace días.



Residentes en La Ciénaga, el distrito municipal de Bahoruco, El Arroyo y Juan Esteban atribuyen estos decesos al cólera, mientras que las autoridades de Salud Pública dicen que se trata de un brote de diarrea, producto de la mala calidad del agua que consumen los pobladores.



Dada esta situación los residentes de estas localidades pidieron a Salud Pública declarar en estado de emergencia estas comunidades.



“Señores de Salud Pública, no permitan más muertes, por favor actúen de inmediato para ver si cesan estas muertes que están llevando luto y dolor a muchas familias”, comentó la barahonera Emperatriz Balbuena.



Ana Urbáez y María Féliz, al igual que otros muchos pobladores, dicen creer que esas muertes son producto del cólera y no por diarrea aguda como afirman las autoridades del Ministerio de Salud Pública.



No obstante, durante una rueda de prensa realizada en el Ministerio de Salud Pública, la directora del Departamento de Gestión de Riesgo de la institución, Yina Estrella desmintió que estas muertes sean por el brote diarreico.



Sin embargo, recomendó no utilizar las aguas de los ríos aledaños al acueducto San Rafael, porque estas están contaminadas.



La doctora Estrella explicó “durante las investigaciones encontramos una comunidad de extranjeros haitianos que utilizan los ríos que alimentan el acueducto como baños”.



La titular de Gestión de Riesgo de Salud aseguró que entre las acciones que han realizado está la reactivación del acueducto viejo de Barahona, que da agua a más del 70 por ciento de las personas afectadas.



Añadió que están buscando la solución de cómo proveer el preciado líquido al 30% que ha quedado desprovisto.



Expresó que para asegurarse que no se sigan enfermando las personas están interviniendo los acueductos, canales de riegos, ríos, entre otras aguas de la provincia Declaró que desde el cinco de noviembre el Ministerio de Salud Pública junto al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y el Ministerio de Obras Públicas están trabajando en esta provincia.

Dicen disminuyen los contangios de dengue

Durante el encuentro con la prensa de la salud el viceministro de salud colectiva, Eladio Pérez aseguró que durante la semana epidemiológica 44, se registraron 1.057 casos sospechosos de dengue.



Añadió que debido a esto se elevó a 18,417 los posibles contagios de la enfermedad, que este año ha causado la muerte de 19 personas en el país.



Actualmente hay 488 personas ingresadas por sospechas de dengue en la nación, dijo Pérez, quien precisó que en la última semana no se han reportado decesos a causa de la enfermedad.