Las madres con poco nivel de escolaridad son las que menos lactan a sus hijos, a pesar de los beneficios que tiene la leche materna.



En una investigación realizada el año 2021 por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para cumplir con lo que establece la ley 08-95 que declara como prioridad nacional el amamantamiento de los pequeños, de 423 madres entrevistadas 192 que no habían culminado los estudios secundarios declararon que no daban el seno a sus criaturas.



El informe presentado ayer por la doctora Martha Nina, coordinadora de Lactancia Materna de la entidad, también reveló que un 32 por ciento de las encuestadas indicó que había recibido recomendaciones para cambiar la leche materna por otros productos, y los pediatras que son los que tienen más contactos con las féminas lideraban dichas acciones.



La funcionaria manifestó que los citados especialistas a través de materiales de promoción instaban a las madres a adquirir leche no apta para los bebés, alimentos complementarios sólidos o líquidos, fórmula de seguimiento a partir de los seis meses, así como de tipo infantil, y preparación para los lactantes.



De acuerdo con el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, la cantidad de mujeres que amamantan en el país ha mejorado, y provincias como El Seibo y Pedernales registran altos niveles de lactancia.



Sin embargo, detalló que el amamantamiento exclusivo a los seis meses de edad solo ronda el 16 por ciento a nivel nacional.



“Hay que seguir enfocándonos y tenemos que trabajar intensamente esa parte”, expresó el galeno, al tiempo que indicó que el embarazo a temprana edad que muchas veces impactan en la formación de las menores puede influir en que existan bajos índices de lactancia, que según expertos garantiza el sano desarrollo de los niños porque la práctica les brinda protección inmunológica.