Los médicos residentes del Hospital Francisco Moscoso Puello anunciaron un paro de labores de 48 horas ante las condiciones de deterioro en la planta física del hospital y la falta de indumentarias médicas.



La huelga de los galenos está pautada spara efectuarse el lunes 9 y martes 10 del presente mes, informaron los galenos en una rueda de prensa ofrecida ayer en compañía del Colegio Médico Dominicano.



Los médicos enfatizaron en que la falta de insumos, seguridad y climatización de algunas áreas, son algunas de las se las situaciones que día con día tienen que soportar los pacientes y el personal médico.

Por igual señalaron que hay áreas, infectadas de plagas como chinches, ácaros y cucarachas debido a la humedad y falta de seguridad en las puertas y el estacionamiento.



Los representantes del Consejo de Enseñanza del hospital aseguraron que han denunciado en varias ocasiones la serie de problemas que afectan el centro de salud y que no les permiten brindar un adecuado servicio a los pacientes que acuden, sin embargo no han recibido respuesta por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Salud, por lo cual hicieron el llamado a paro de labores.



Durante este paro de labores solo serán atendidos pacientes en estado crítico y en estado de emergencia.

“Tenemos falta de pie de suero, una emergencia que no cuenta con climatización adecuada, pero además de eso todas las áreas tienen filtraciones”, explicaron los médicos residentes en la rueda de prensa realizada en el Colegio Médico Dominicano (CMD).



El presidente del gremio de profesionales de la salud, Senén Caba, se comprometió a respaldar las iniciativas de los médicos debido a la situación difícil que presentan las emergencias a consecuencia del calor, la falta de medicamentos, así como otro tipo de situación en el emblemático hospital ubicado en el Distrito Nacional.