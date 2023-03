El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas informaron ayer que dejaron sin efecto el paro de servicios que desde hace meses tenían contra los usuarios de Universal de Seguros, y ARS Monumental, Renacer, Sigma y Primera de Humano.



Sin embargo, al depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria con motivo al aniversario 179 de la Independencia Nacional, el doctor Senén Caba dijo que mantendrán la suspensión de las atenciones a los afiliados de Mapfre, porque supuestamente la Administradora de Riesgos de la Salud tiene una campaña de hostigamiento y persecución contra los colegiados del gremio, que están siendo discriminados en el otorgamiento de códigos.



Además, declaró que continuarán con las actividades de movilización que están realizando junto a otras organizaciones y grupos de profesionales, en demanda de un cambio en el sistema de seguridad social.



“Seguirán y con más fuerzas”, resaltó el presidente de la agrupación médica, al tiempo que invitó a la población a la marcha que tendrán el próximo domingo en San Juan, la cual partirá desde el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) hasta el parque Sánchez a las 10:00 de la mañana.



Manifestó que en caso de que no se produzcan nuevos avances en el cumplimiento de sus reclamos, a partir del siete de marzo no sólo retomarán la lucha, sino que la profundizarán por la ausencia de una mediación eficaz.



La alocución no fue sustancial



Caba afirmó que en el discurso de rendición de cuentas, Luis Abinader dijo pocas verdades en materia de salud.



Pese a las inversiones, el facultativo indicó que los centros asistenciales todavía son almacenes de enfermos y que el Programa de Medicamentos de Alto Costo no está funcionando.