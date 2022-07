Email it

Tras el enfrentamiento que tuvieron ayer con la Policía Nacional, en el que también resultaron afectados miembros de la prensa, los médicos sostendrán un encuentro este jueves para tomar nuevas acciones en busca de lograr el cumplimiento de sus demandas, sin descartar la paralización de los servicios sanitarios en todo el territorio



El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, que encabezó la protesta que salió desde la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, deploró el accionar de los agentes, el cual consideró de atropellante y represivo a pesar de que contaban con la autorización para realizar la movilización.



Asimismo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, lamentó el incidente y resaltó que las autoridades están abiertas al diálogo, como lo han hecho en otras ocasiones donde el consenso ha permitido la solución de las demandas de los galenos.



La protesta realizada en las primeras horas de la mañana del miércoles que estaba supuesta a ser una marcha pacífica, terminó con agresiones físicas entre los miembros del cuerpo del orden y los facultativos, cuando los agentes les impidieron a los profesionales de la salud pasar hacia la parte frontal del Palacio Nacional para pedir al Gobierno la apertura de los hospitales Padre Billini y Luis Eduardo Aybar, y el cumplimiento de otras reivindicaciones.



El incidente se suscitó en la calle Manuel de Jesús Galván con avenida México, tras los médicos derribar las vallas metálicas que colocaron los uniformados, por lo que fueron recibidos con empujones, macanazos y hasta con gas pimienta.



Caba, quien cayó al pavimento cuando intentaba avanzar hacía a la casa de Gobierno, advirtió que la lucha continuará hasta que logren todos sus objetivos.



Los reclamos



Los médicos que se hicieron acompañar de una delegación de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) y la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), instaron a las autoridades a mejorar las condiciones de los centros asistenciales, sobre todo la del hospital Salvador B. Gautier, que no cuenta con los insumos necesarios para atender a la población.



“El Servicio Nacional de Salud no ha aportado nada de lo que el hospital ha estado demandando para mejorar la atención a los pacientes que asisten a nuestro centro, diariamente el material gastable desaparece porque es gota a gota que llevan ciertos materiales y en términos de equipo no han hecho ningún aporte”, expresó Fulgencio Severino, jefe de cardiología del establecimiento clínico.



Señaló que la situación es similar en otros hospitales, que también carecen de personal médico y de enfermería para dar un buen servicio de salud.



Otra de las agrupaciones presentes fue la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas Privadas (Andeclip), que pidió que se otorgue la indexación anual que establece la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Senén dice que cerraron las vías de comunicación

Senén Caba declaró que a pesar de ser convocados por las autoridades para tener una reunión al término de la protesta con miras a buscarle una salida a la situación, estos la suspendieron sin explicar las razones de la decisión. “Nos iban a recibir, se creó un ambiente de avenencia y de aceptación de varia de nuestras solicitudes, pero luego recibimos una llamada desconvocando el encuentro”, expresó el gremialista, que también exigió que se abran concursos para médicos generales y especialistas, y el cumplimiento de los decretos 127-21 y 353-21 sobre pensiones.