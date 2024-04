El Colegio Médico Dominicano realizó una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia en demanda de que el tribunal detenga lo que ellos llaman el “festín de sentencias condenatorias” que están emitiendo en contra de médicos, clínicas y hospitales públicos.



Decenas de galenos se dieron cita en la entrada del Poder Judicial donde gritaban con pancartas en mano: “Jueces, somos médicos, no criminales”, como una muestra de demostrar su molestia ante las sentencias condenatorias que dictó este tribunal contra el Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora y la Clínica Corazones Unidos, las cuales tienen que pagar indemnizaciones millonarias por malas prácticas.



El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, junto al doctor Pedro Sing Ureña y una comitiva, entregó un comunicado al coordinador de comunicaciones del Poder Judicial, en el que los galenos expresan sus inconformidades por las sentencias emitidas.



Tras la entrega del documento, Suero expresó que sí continúan estas sentencias los más perjudicados serán los pacientes, porque el derecho a la salud que tiene el pueblo dominicano se elevará a niveles económicamente insostenibles.



“Si se le sigue dando a los médicos ellos tomarán medidas más rigurosas y eso se traduce en una inversión económica más cuantiosa, es decir, se va a encarecer el sistema de salud en sentido general”, afirmó el presidente del CMD.



¿Qué dice el comunicado entregado por el CMD?



El documento expone el llamado de atención de no instrumentalizar este tema con propósito populista o de convertir al sector salud en el objetivo de una cacería de brujas que pretenda desvirtuar el trabajo de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de la salud del pueblo dominicano.



“No estamos pidiendo impunidad sino garantías, para que se administre la justicia con equidad e imparcialidad de la ley”, resalta el documento entregado por la entidad presentadora de los galenos dominicanos.



Otros médicos no están de acuerdo con la protesta



En el piquete realizado frente a la Suprema Corte también se encontraba el cirujano José Pérez Vidal, quien no estaba de acuerdo con la protesta realizada por los galenos, porque asegura que la negligencia médica se debe pagar.



Declaró que su hija María José Pérez Cerrata, de 13 años, que murió el pasado 04 de octubre en el Hospital Plaza de la Salud, dice que según la autopsia su pequeña falleció de dengue y luego de varios estudios se enteró de que esa no fue la causa de muerte, y detalló las incongruencias que se encontraron en el caso de su hija y que la autoridades no le dan ninguna respuesta.

Salud habla sobre la protesta de los médicos

El Ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, declaró que la consultoría de esa entidad está trabajando para luego reunirse con las sociedades médicas, el colegio médico y la justicia para establecer algún tipo de parámetro que les permita responder ante esta situación que es nueva en el país, para que esto no genere un entorpecimiento al sistema de salud. Dijo esto en el lanzamiento del Cuadro Básico de Medicamentos Esenciales 2024.