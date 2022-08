Email it

El Colegio Médico Dominicano (CMD) junto a las 56 Sociedades Médicas Especializadas saldrá a las calles el miércoles siete de septiembre, para reclamar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que cumplan con los acuerdos firmados el pasado año.



En rueda de prensa, el presidente del gremio que agrupa a los galenos, Senén Caba, informó que los convenios rubricados con las aseguradoras para la asignación de códigos a los facultativos, la revisión de los tarifarios y las glosas médicas han sido violentados. “Todavía las consultas se siguen pagando a 350 pesos, se quiere quitar el copago desde la Sisalril en conveniencia con ellos (…), también continúan negando los procedimientos a los pacientes y a los médicos no se los pagan, los estafan vulgarmente”, expresó.



Con la consigna no más AFP, no más ARS, el gremialista llamó a otros sindicatos y alianzas sociales sanitarias a acompañar a los profesionales de la medicina en la marcha que saldrá desde la sede del CMD hacía el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), tras señalar que toda la población está siendo afectada por las compañías aseguradoras.



Aseguró que tienen un modelo de acumulación de capital basado en negar servicios a la ciudadanía y estafar a los médicos que ha venido acentuando el empobrecimiento de los prestadores de servicios.