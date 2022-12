El ministro de Salud, Daniel Rivera, visitó nuevamente ayer el sector La Zurza, foco de los casos de cólera, para dar seguimiento de cerca a los trabajos de los médicos que en la zona han instalado hospitales de campaña, así como a las labores de limpieza y acondicionamiento que hacen varias instituciones para identificar casos sospechosos y evitar que la enfermedad se extienda.



En la República Dominicana actualmente hay seis casos reportados de cólera, de los cuales dos de los contagiados se han recuperado. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública tiene seis sospechosos más en sus registros.



Tras realizar el descenso al lugar el funcionario informó que para controlar que se siga expandiendo la enfermedad y de que sigan ocurriendo otros casos, en la zona se ha prohibido el uso de las aguas, la pesca en la zona y se mantienen las campañas de concienciación, promoción y educación.



En tal sentido, el titular de Salud Pública reiteró la advertencia y recomendación a la población cocer bien los alimentos, como las carnes, sobre todo en esta época navideña en la cual se mueve mucha comida.



“Le decimos a la población que cualquier alimento tiene que estar bien cocido, no solo pensar en el cerdo, sino en el pollo, pescado, todo tiene que estar bien cocido, sobre todo en esta época, pero no solamente aquí sino en el país por la cantidad de comida que se mueve el 24 de diciembre. Todos tenemos que estar conscientes de la buena cocción de los alimentos y la buena disposición del agua”, manifestó Rivera.



El área de intervención



Tras su recorrido, el ministro explicó que desde el primer día se han hecho estudios y cultivos en la zona y que esto ya arrojó que el río Isabela es el área de intervención. Afirmó que los estudios de lugar serán los que indicarán si será necesario o no acordonar el afluente, aunque sí reconoció la alta contaminación de este. “Nosotros le hablamos diario a la población y se le lleva casa por casa instructivos, se le lleva cloro, se le llevan garrafones para que puedan tener agua, pero va a depender en última instancia que ellos se laven las manos antes y después de las comidas, antes y después de ir al sanitario porque esta enfermedad se contamina muy fácil por las aguas y por las manos”, dijo.



Muchos siguen bañándose en charcos



Pese a las advertencias del Ministerio de Salud Pública de no uso de las aguas del río Isabela por la presencia de la bacteria que causa el cólera, los habitantes del sector La Zurza, donde se han reportado los únicos seis casos de la enfermedad, continúan haciendo vida entre los charcos y pozos del afluente que habitualmente utilizan como balnearios o para lavar. Niños descalzos y con poca ropa jugueteando entre las aguas, gente lavando ropa, motores, tenis y otros enseres, se sigue observando en la zona que actualmente está intervenida y vigilada en un cerco epidemiológico para identificar posibles casos sospechosos de cólera. Además de las autoridades, las fundaciones se mantienen orientando y entregando volantes tanto en español como en créole para los haitianos que residen en la zona.

Educación entrega insumos a hospital móvil

El Ministerio de Educación respaldó las acciones de Salud Pública en La Zura con insumos de bioseguridad, agua, brochures, y logística de comida a los dos hospitales móviles que se han instalado en la zona por seis casos de cólera en esa localidad. La entrega fue realizada por el maestro Rafael Amador Figaris, director Regional 15 de Educación. El doctor Jesús Suardi, director del área IV del Ministerio de Salud Pública, agradeció el apoyo recibido del Ministerio de Educación con las acciones de concientización casa por casa, y los insumos de bioseguridad. Suardi afirmó que cuando llega una persona asintomática, se evalúa al paciente con una asistencia directa y si es necesario, se aplica rehidratación.