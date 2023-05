Email it

Desde hace 22 años en la República Dominicana no se registran casos de sarampión, y esto de acuerdo con las autoridades es por la buena cobertura vacunal que tiene la población, a la que recomienda seguir inoculando a los niños desde su nacimiento.



La doctora Aída Lucía Vargas, titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), informó ayer que el país también está certificado como libre de rubéola y polio, pero destacó que eso no significa que la ciudadanía deje de inocularse contra dichas enfermedades, que pese a no estar circulando en el territorio tienen incidencia en el extranjero.



“Nosotros tenemos el compromiso de tener la vacunación (…), pero es una responsabilidad del padre, la madre o tutor llevar a sus niños de manera oportuna al puesto”, destacó la funcionaria en rueda de prensa.



Manifestó que los biológicos que utilizan en los centros de inoculación tienen la calidad requerida por los expertos, ya que se compran a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



De igual manera, señaló que disponen de los fármacos suficientes que demanda el perfil epidemiólogo nacional para contrarrestar otras afecciones como el tétanos, la difteria y la tosferina.



Asimismo, detalló que cuentan con vacunas para grupos prioritarios como la del cólera, que desde enero la han recibido 54 mil 717 individuos residentes en zonas donde se pueden originar brotes de la bacteria.



Además, indicó que tienen a disposición la que evita el virus del papiloma humano, así como la que hace frente al meningococo, y la que combate la fiebre amarilla, la cual se aplica a las personas que viajan a lugares donde la patología es endémica.



Vargas informó que con la finalidad de mantener a la población inmune a condiciones infectocontagiosas, en estos momentos están en medio del desarrollo de la Semana de la Vacunación de Las Américas, con la que han sido alcanzados 313 mil 831 menores de 15 años, trabajadores agrícolas y de la construcción.



“Vamos a un buen ritmo, hacemos el llamado a padres, madres y tutores, que permitan que sus hijos sean vacunados para protegerlos, expresó Vargas, al señalar que las personas que han sido inoculadas representan el 28.9 por ciento de la población meta que son 893 mil 097 niños de siete a 15, y 203 mil 552 obreros.

Jornada llegó a un gran número de niños en 2022

La doctora Aída Lucía Vargas declaró que en la Semana de la Vacunación de Las Américas del año pasado, el 97 por ciento de los niños menores de cinco años que estaban dentro de los planes para ser vacunados recibieron el suero antisarampión y rubéola, y se logró un 99 por ciento de cobertura en pequeños de dos años para prevenir el polio. “Los niños deben vacunarse de forma oportuna, las vacunas están en los 1,421 puestos que tenemos a nivel nacional”, precisó la especialista. El titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes, también destacó la importancia de vacunar a los infantes desde sus primeros días de nacimiento para que estén protegidos, y las enfermedades de alta contagiosidad no tengan un comportamiento progresivo en el país.