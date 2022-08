A mediados de julio cientos de personas empezaron a recibir los llamados medicamentos de alto costo, fármacos recetados por médicos para tratar enfermedades catastróficas que golpean la calidad de vida de quienes la padecen; sin embargo, no a todos le llegaron y desde hace meses están a la espera de las medicinas.



Tal es el caso de la señora Mari Ignacia Jiménez, quien tiene cinco años sufriendo de reumatismo y la falta del medicamento diagnosticado para contrarrestar la patología le está ocasionando dolores en las articulaciones, gastritis e hipertensión.



La dama aseguró que el retraso en la entrega de la medicina se profundizó en el año 2020 con la pandemia del covid-19, virus que aún está circulando en el país y en otras naciones del mundo.



Leopoldina Carela también ha tenido problemas para conseguir el fármaco para tratar la artritis reumatoide y el lupus que padece desde hace 10 años, pero no es la única, y es que contó a este medio que conoce de otras personas que han sufrido recaídas a causa de las condiciones que afectan su salud por no poder llevar el tratamiento que previene el avance de las mismas.



Otra es Cristina Falcón, quien también sufre de artritis e informó que tiene alrededor de un año sin poder suministrarse el medicamento que amortigua el dolor que causa la enfermedad en su cuerpo.



Son 15 mil las personas que dependen de los medicamentos de alto costo para combatir el cáncer, la insuficiencia renal, lupus, el VIH/Sida, la cardiopatía congénita y otras patologías crónicas, pero las dosis de las medicinas no siempre están a tiempo para disminuir los efectos de estos padecimientos.



Trabajan en la distribución



A medida que llegan los fármacos, el Gobierno a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/cal) los envía a los almacenes del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que luego lleguen a las manos de los pacientes.



En lo que va de año las autoridades han realizado dos licitaciones de compra para adquirir las medicinas, finalizando la última el pasado viernes por lo que la inversión del 2022 ronda los 7 mil 200 millones de pesos.



Según Promese/Cal, los medicamentos comprados en la primera licitación ya se están entregando y los de la segunda se empezará hacer en los próximos días, indicando que con estos quedarán cubiertas las necesidades de los pacientes para lo que resta del año.

Medicamentos pedidos por Promese/Cal

Dentro de los medicamentos adjudicados por Promese/Cal en los procesos de compra para destinarlos a personas con enfermedades raras o de alta demanda económica están el acetato de abiraterona, que sirve para tratar el cáncer de próstata; el adalimumab, que se utiliza para demorar la evolución de la artritis reumatoide; el capecitabina, para combatir el cáncer de mama y el de colon, así como el dornasa alfa, para reducir las infecciones de pulmón.