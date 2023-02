Email it

Con la llegada de la pandemia del covid-19 en el país bajó considerablemente el flujo de personas que asistían algún centro de salud a vacunar a sus hijos, y es que al igual que en el resto del mundo hubo una paralización en los trabajos, las actividades diarias y hasta en los compromisos para prevenir los contagios de la enfermedad.



A casi tres años de la aparición del virus en el territorio, el proceso de inoculación regular de los infantes volvió a la normalidad porque diariamente decena de padres acuden a unos de los 1,421 puestos de vacunación habilitados por la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV) conocida anteriormente como el Programa Ampliado de Vacunación (PAI), a inmunizar a sus descendientes.



Es el caso de Laura Diloné, quien es madre de unos gemelos de cuatro años y el pasado viernes fue al centro sanitario de Santo Domingo, popularmente conocido como “La Galván”, a vacunarlos para protegerlos de afecciones como el tétanos, difteria y la tuberculosis.



“Es importante seguir las recomendaciones de los médicos para proteger su salud, por eso vine y los vacuné”, resaltó.



Asimismo, Jennifer William que hace dos meses se convirtió en madre de una niña arribó al mismo establecimiento asistencial para evitar que su bebé contraiga uno de los virus que circulan con frecuencia en la geografía nacional.



“Es necesario hacerlo, si no lo hacen un niño que acaba de nacer va estar expuesto a todo lo que tenemos aquí y la vacuna es lo que va a contrarrestar cualquier cosa”, expresó.



Madeline Guzmán también está acudiendo regularmente a vacunar a su hijo que ya tiene un año y 26 días, por la importancia que representan los inmunobiológicos para evitar enfermedades infectocontagiosas.



La joven Helen Cuevas es otra de las que están activas con el calendario de vacunación de su primogénito de un año y tres meses.



La madre que por tradición familiar inocula al pequeño en el citado centro de salud, recomendó a quienes están descuidando la inmunización de sus hijos ponerse al día con el esquema de vacunación para que estén sanos.



“Vengan porque es importante, actualmente andan muchas enfermedades y es bueno vacunarlos”, precisó.



Una que nunca ha dejado de vacunar a sus niños es Noemí Galván, que al igual a como lo hizo con su primera hija que ahora tiene 10 años, está llevando a inocular al nuevo miembro de la familia que apenas tiene dos meses para que no se retrase con el calendario vacunal.



Lucy Estefan, madre de un niño de un año, acostumbra a ir al puesto que funciona en el hospital Félix María Goico, y lo hace para que el organismo del pequeño pueda combatir las enfermedades virales.



Mientras que Eddy Manuel vacuna a su única hija de tres años para que no sufra situaciones de salud de gravedad en una unidad de atención primaria situada en Villas Agrícolas.

Volverá la jornada nacional de vacunación

En el marco de la semana de vacunación de Las Américas que suele celebrarse a mediados de abril, la titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas, Aída Lucía Vargas, dijo que este año realizarán nuevamente un operativo de inoculación en todo el territorio nacional para vacunar contra el polio, el sarampión y la rubéola a la población de uno a cinco años de edad para continuar con el control de dichas enfermedades. Según la Dirección General de Epidemiología (Digepi), en el país no se reportaron contagios de las referidas afecciones en el 2022, ni tampoco de difteria, pero sí se registraron cinco casos de tosferina.

