La pediatra, salubrista y exsubdirectora del Servicio Nacional de Salud, doctora Noldis Naut Suberví, advirtió que la enfermedad del dengue no está controlada en el país, porque mantiene un pico alto con más de 20,000 afectados y una cifra superior a un centenar de muertos.



Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite por RNN Canal 27, afirmó que no ve una tendencia hacia la baja de los casos de dengue en el país.



Considera que la realidad cotidiana, caracterizada por la gran afluencia de pacientes a los hospitales, está desbordado por una sobredemanda de la capacidad de los centros de salud.



Planteó que en la situación actual el dengue no está a la baja ni tampoco ha alcanzado la meseta, porque siguen aumentando los casos.



La pediatra dijo que mientras esté el período de lluvia y el calor en pleno noviembre, aún estará prevalente el dengue en el país.



“Efectivamente, estamos viviendo una crisis sanitaria por el dengue en la República Dominicana, estamos viviendo una epidemia actualmente que se ha diseminado en todo el territorio nacional y que no tiene un comportamiento que vislumbre que va a cesar de manera inmediata o pronta, a corto plazo, el número de afectados por esa causa”, significó.



La especialista manifestó que el ambiente refleja una emergencia sanitaria y que el lugar con mayor número de casos de dengue es el Gran Santo Domingo, sobre todo en el municipio de Santo Domingo Norte.



Asimismo, dijo que en las provincias de Azua, San Juan de la Maguana, La Vega, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís también hay muchos afectados por la infección vírica que se transmite a las personas por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.